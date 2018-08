Miroslav Marek s režisérem Zdeňkem Troškou a devadesátiletou rekordmankou Jarmilou Bursovou, která dokázala uháčkovat objekt ve tvaru srdce, jehož výška činila 203 cm a šířka 170 cm.

Miroslav Marek: I drobnost vám může zajistit »nesmrtelnost«…

Miroslav Marek je prezidentem pelhřimovské Agentury Dobrý den, evidující všechny české rekordy a kuriozity. Muzeum rekordů, jež založil, je jedním z nejvyhledávanějších a nejnavštěvovanějších míst Kraje Vysočina. A Česká kniha rekordů, která již vyšla v pěti aktualizovaných vydáních, pak zajímavým čtením pro každého, kdo rád uniká z průměrnosti a všednodennosti. Co vlastně lidi motivuje k překonávání rekordních čísel? A kolik práce stojí za vším, co agentura spravuje, vymýšlí a pořádá? Miroslav Marek se o tom rozpovídal pro náš deník krátce před tím, než si vzal zaslouženou srpnovou dovolenou. Jak sám řekl, než »prchnul do lesů«…

Vraťme se prosím na samý začátek. Jak celý hon za rekordy vlastně odstartoval? Sbíral jste kuriozity, až jich bylo tolik, že jste si otevřel muzeum?

Pelhřimovské Muzeum rekordů a kuriozit, to nejsem zdaleka jen já. Je to parta, která v roce 1990 vytvořila první světový rekord, když se kotrmelcovým způsobem pohybu, tzv. ruským kolem, »dokotrmelcovala« 12 km z Křemešníka do Pelhřimova (celkem 10 688 kotrmelců, každý z dvanácti borců přišel během osmi hodin »jízdy« v průměru o 5 kilogramů své váhy) a v roce 1991 uspořádala první festival Pelhřimov - město rekordů. Od té doby sem začali přijíždět rekordmani a výrobci kuriozit z celého tehdejšího Československa, a to i s nabídkou na jejich zapůjčení či darování. Že prý patří více k nám, kde je lze vystavit, než aby u nich doma ležely pod postelí… Nicméně muzeum bylo v Dolní bráně na pelhřimovském náměstí otevřeno až v roce 1994, a to i díky vstřícnosti města, které poskytlo prostory. Od roku 2005 jsme se rozrostli o druhou expozici, která se jmenuje Zlaté české ručičky - unikáty ze sirek.

Kolik exponátů má muzeum ve své sbírce? A jsou všechny vaším majetkem?

Exponátů je více než 600. Většina je naše, ale jde i o dlouhodobé zápůjčky.

Jaké unikáty muzeum nabízí?

Kromě stovek jiných třeba největšího ježka v kleci, jízdní kolo celé ze dřeva, včetně řetězu - a jezdí! - dále také nejmenší jízdní kolo, funkční kamenný mikrofon, největší kolekci recesních vyřezávaných lžic, kostely z rýže, největší polévkový hrnec na světě, sošky vyřezávané ze špejlí, obří obraz z těstovin nebo nejdelší štětec v ČR. Expozice Zlaté české ručičky, to je zas kromě jiného téměř stovka unikátů slepených ze sirek - funkční kytary, housle, mandolíny, vázy, obrazy - vše z obyčejných zápalek - 571 871 sirek a 248 344 zápalkových hlaviček, 63 310 hodin práce jediného člověka – Tomáše Kordy z Vrchlabí. Kromě toho se dá u nás usednout do malinkého kina, kde se promítají záznamy z neuvěřitelných rekordních pokusů.

A které exponáty jsou nejoblíbenější pro vás osobně?

Teď zrovna největší čokoládový zámek, který má téměř půl metráku a stěhovat jsme ho do naší věže museli vysokozdvižnou plošinou! Anebo nevídaná miniaturizace Muchovy Slovanské epopeje či JAWA 250 Pérák, kterou Pavel Svoboda vytvořil z 22 druhů dřeva... Bylo by toho moc a těžko něco vypíchnout nad ostatní.

A kam na nápady, jako je například »Soutok vod planety Země« chodíte? Co vás inspiruje?

Inspiruje nás každodennost. Obyčejný život. Muzeum rekordů a kuriozit, to je živý organismus, do kterého může přispět úplně každý. Je to neobyčejná expozice plná prací převážně obyčejných lidí (před kterými se ovšem hluboce skláním). Snažíme se chodit s otevřenýma očima a inspirovat lidi. Oni pak inspirují nás.

Muzeum už sídlí ve dvou budovách, máte v plánu další rozšíření sbírek? Nebo nějaké jiné novinky?

Nechte se překvapit! Nicméně novinky přicházejí postupně. Pokoušíme se rozšířit onen slogan Pelhřimov - město rekordů i do ulic. Takže na Masarykově náměstí, přímo na budově radnice, najdete nejmenší jezdeckou sochu na světě (TGM má 9 x 9 mm!), před »informačkou« nám stojí velikáááánský turistický rozcestník (8 metrů) a centrem Pelhřimova prochází stezka s názvem Procházka Českou knihou rekordů, na které najdete 4 mluvící tabule s více než 300 údaji o českých NEJ. Lákadlem jsou například největší šachový pěšec, který má přes tunu, obří poštovní schránka, ve které by mohli klidně u stolu poobědvat dva dospělí lidé, dvou a půl metrový trychtýř či největší čajová konvička na světě (640 litrů).

Usilujete o získání nějakého speciálního exponátu?

Tím, co děláme, usilujeme především o to, aby lidi neseděli jen u televize a u počítače a šli něco dělat. Každý něco umí nebo může dokázat - a my na to slyšíme. A to je to, co chceme svojí činností říci.

Jaký je zájem návštěvníků o sbírky muzea?

Návštěvnost se u nás loni překročila o hodně hranici 20 tisíc lidí. Je to možná i proto, že každý si zde najdete něco, co je mu blízké.

Jak již bylo zmíněno, každoročně – konkrétně o druhém červnovém víkendu pořádáte mezinárodní festival Pelhřimov - město rekordů. My jsme o něm přinesli poměrně podrobnou reportáž. Kdybyste měl shrnout, kolik rekordů letošní ročník přinesl?

Letos zde padlo před zraky 10 tisíc diváků 60 českých, slovenských i světových rekordů.

A Česká kniha rekordů?

Pětadvacátého září vyjde zbrusu nová s pořadovým číslem 6. Letos vychází jako příspěvek ke 100. výročí samostatné republiky. Bude to krásný dárek pro všechny, kteří si to zaslouží a kteří mají rádi naši zem. Kniha přináší nové rekordy i celé nové kapitoly, kromě jiného zaměřené i na národní hrdost. Najdete zde zprávu o tuzemských vynálezech, pozoruhodnostech jednotlivých oborů, světových prvenství českých lidí, o zlatých českých ručičkách řemeslníků, lidových tvůrců, ale také neuvěřitelné výkony našich rekordmanů, kaskadérů, siláků a akrobatů, přírodní i zeměpisné pozoruhodnosti všech krajů České republiky, nechybí význačné osobnosti, světci a poutní místa, vynikající česká umělecká díla, světově uznávaní umělci. A tak v nové České knize rekordů nechybí kapitoly věnované Karlu Gottovi, Divadlu Járy Cimrmana, Radku Jarošovi, Jaromíru Jágrovi ...

Lákalo vás osobně někdy pokořit nějaký rekord, které kolem vás padají jeden za druhým?

Dokonce se to i stalo. Jsem zatím ještě pořád českým rekordmanem v hodu kartou do dálky (31,11 metru).

Proč si myslíte, že lidé lámou rekordy?

Kdo by ve svém oboru nechtěl být nejlepší? Anebo alespoň pro své blízké zorganizovat něco, co lidi stmelí - a ještě povede k zápisu do České knihy rekordů. I lecjakou drobností či legráckou se může člověk stát »nesmrtelným« - ve smyslu »být držitelem oficiálního certifikátu a zápisu do České knihy rekordů«.

Jaký rekord jste nejvíce ocenil?

Těžko porovnávat neporovnatelné. Ale například před časem byl při udílení výročních cen Rekordman roku na festivalu Pelhřimov - město rekordů oceněn i sklář Michal Zahradník - jediný člověk na světě, který dokázal vyrobit funkční parní stroj ze skla. Věnoval mu 4000 hodin čistého času práce, ale dokázal to. Přijďte se k nám do Pelhřimova na něj podívat, je to skutečný unikát.

Jak to vlastně s rekordy funguje? Mám pocit, že jsem v něčem dobrý nebo že dělám něco unikátního, tudíž se přihlásím k vám a vy posoudíte, zda je to opravdu rekord. Nebo ne?

Vyhledáme vám v České databance rekordů, zda už takový rekord existuje, a vše společně dotáhneme až k vlastní registraci. Pak k vám vyšleme komisaře, a pokud vše proběhne dle regulí, vystavíme certifikát o vytvoření rekordu, zařadíme vás do České databanky rekordů a údaj o vás zveřejníme v České knize rekordů. A když to bude stát za to, pozveme vás i k účinkování na vybraných akcích.

Pohybujete se pořád mezi kuriozitami, rekordy, zvláštnostmi. Přesto - přišlo vám něco někdy úplně absurdní?

Kolikrát! Jenže když se pak člověk dozví víc, většinou zjistí, že i sebeprapodivnější pokus o rekord má nějaký reálný základ a vychází třeba z místní tradice, z historie...

Petr KOJZAR

FOTO – Haló noviny/Marcela ŠPIČKOVÁ (1) a archiv Miroslava MARKA