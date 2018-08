Soch moai jsou na ostrově Rapa Nui na tři stovky. FOTO - Pixabay

Turisté se začínají setkávat s omezeními

Od letošního prvního srpna neexistuje Velikonoční ostrov, místní obyvatelé dosáhli na vládě Chile, k němuž ostrov patří, změnu názvu na Rapa Nui.

Tak se jmenuje zdejší národní park, v němž jsou rozmístěny světové známé sochy Moai. Rapa Nui znamená v domorodém jazyce Velká země.

Tak se také ostrov jmenoval do roku 1722, přesněji do velikonoční neděle toho roku, kdy u něj přistál nizozemský mořeplavec Jacob Roggeveen. Potomci Polynésanů, kteří ostrov osídlili kolem roku 900 našeho letopočtu, se o změnu zasahovali dlouho a nyní ji vymohli.

Přemíra turistů

Nešlo však jen o název, nové zákonodárství, které schválil chilský parlament, se v nemalé míře týká turistiky. Ostrov je od chilských břehů vzdálen 3600 kilometrů, má plochu 163 kilometrů čtverečných a něco kolem sedmi a půl tisíce obyvatel. A do toho každý rok »vtrhne« přes 100 000 turistů.

Vlastně za to »může« americká NASA. Když začínal program návratných kosmických lodí, hledal americký kosmický úřad vhodné místo pro záložní letiště. Volba padla na Velikonoční ostrov, byl přesně v ose návratu kosmických lodí. Dráha místního letiště byla rozšířena a prodloužena. Místní lidé – rapanujci – z toho měli radost, kromě nějaké částky do ostrovního rozpočtu se také cítili důležití pro svět. Kupodivu se to odrazilo i v národním sebevědomí. Rodiče svým dětem přestali dávat španělská jména, ve školách byla zavedena výuka místního jazyka. To vše zůstalo, změnil se ovšem poměr místních obyvatel k příchozím. A to jak k turistům, tak i k novým usedlíkům, kterých už je kolem 2000. Nová dráha umožnila přistávání velkých letadel, turisté obdivovali sochy už dávno (od roku 1996) zařazené do seznamu Světového dědictví UNESCO, ale také po sobě zanechávali nepořádek a přispívali ke změnám přírodních podmínek. Původní rostlinstvo, které obklopovalo přes 300 soch moai bylo rozšlapáno, změnilo se v udusaný »mlat« . Noví obyvatelé, většinou přesídlenci z Chile, také nemívají s místní komunitou mnoho společného, považují ji spíše za své sluhy. Rodí se ovšem také více dětí ze smíšených vztahů. Tohle všechno chce místní major (starosta) zbrzdit. Hodlá omezit počet turistů navštěvujících národní park Rapa Nui a chce přestat vydávat nová povolení k pobytu. To se mu samotnému nepovede, hlavní slovo zatím mají chilské úřady, nicméně rapanujci hodlají v tlaku pokračovat, aby si zachovali svou rodnou zem nezničenou.

Cinque Terre a Santorini

Skalnaté pobřeží Ligurského moře na italské Riviéře patří k nejmalebnějším místům v Evropě. Je ještě podtrženo středověkými stavbami a také patří do seznamu UNESCO. V roce 2015 místo navštívilo 2,5 milionu turistů. O rok později místní lidé s hrůzou pozorovali, že skály na pobřeží se začínají drolit a padat. Byl s okamžitou platností zaveden limit – 1,5 milionu turistů ročně.

Loni obdobná opatření zavedl řecký ostrov Santorini. Obrovské zájezdní lodě na něj přivážely na 10 000 turistů denně. Tito turisté na ostrově tráví jen několik hodin, projdou se, ale nic neutratí. Tak správa ostrova ohraničila pobyt lodních turistů na 8000 denně. Těch, kdo přilétají letadlem a na ostrově se ubytují k několikadennímu pobytu, se žádná omezení netýkají.

Města také omezují návštěvy

Složité problémy řeší italské Benátky, kam ročně přijíždí 30 milionů návštěvníků. Město se kvůli tomu vylidňuje, stále rostou ceny nájmů, drahé jsou i suroviny do kuchyně, nemluvě o jídlech v restauraci. Město musí ve stále rychlejším tempu restaurovat památky, na kterých se každodenní masa lidí podepisuje. Ovšem ani v městské ani v italské státní pokladně nejsou peníze. Památky, jichž se město plné, někdy i chátrají. Obyvatelé už loni uspořádali několik protestů. Úřady hodlají omezit příjezd turistických zájezdních lodí. Jejich majitelé se ovšem brání, přišli by o tahák, kvůli kterému si lidé lodní zájezdy kupují. Tak se alespoň uvažuje o omezení vstupu na náměstí Svatého Marka.

Barcelona se přílivu turistů brání svérázně, každou noc se na některých domech objevují nápisy vyzývající turisty, aby »táhli domů«, každé ráno je místní správa nechává mazat. Na starostku Adu Colauovou obyvatelé města tlačí, aby zabránila stavbě nových hotelů a tím dalšímu přírůstku turistů. A několikrát týdně se koná razie na návštěvníky, kteří se na noc usídlí na městských plážích. To se z důvodu bezpečnosti striktně zapovídá.

Brání se i Skye

Ostrov Skye ve Skotsku je proslulý překrásnými scenériemi, památkami, divokými horami a také úzkými uličkami středověkých domů. Je spojen s pevninou stejnojmenným mostem, po němž přijíždějí karavany a obytné přívěsy zapřažené za silnými auty. Do uliček se často prostě nevejdou a zatarasí je, někdy i na půl dne. Ničí také silnice. Co však místní obyvatele dožírá, že návštěvníci klidně vykonávají malou i velkou potřebu přímo na ulicích, které zatarasili. Věc vzala s povolením úřadů do ruky policie, která karavany a přívěsy na ostrov nepouští, pokud nemá jejich osazenstvo zajištěno ubytování v místních hotelech. Prý to pomohlo, turisté s »ubytováním ve vlastním« prý přijíždějí mnohem řidčeji.

Kde turisté nevládnou

Jsou však i místa, kde turisty hodně omezují. Jedním z nich je ostrov Lord Howea u Austrálie. Zájmy původní přírody stojí na tomto subtropickém »pokladu« nad zájmy návštěvníků. Nesmí sem třeba kočky, aby nelovily místní ptáky, je zakázáno zde cokoli zasazovat do země a v jedné chvíli smí být na ostrově jen 400 turistů.

Nová pravidla také platí na Galapágách, kde se vyskytují ještěři, želvy a tučňáci. Ostrovy patří Ecuadoru. Pravidla například zakazují krmit zvířata, přibližovat se k nim blíže než na dva metry a používat při fotografování blesk. Na ostrovech se nesmí pod vysokou pokutou kouřit či odhazovat odpadky. Ecuador také uvažuje o podstatném snížení počtu míst, která budou moci turisté navštívit. Ostrovy se ale také mhou turistům uzavřít úplně.

(pe)