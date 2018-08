Ilustrační foto - wikimedia commons

Rozpory v italské vládě kvůli mostu

V Janově pokračuje pátrání po 10 až 20 pohřešovaných v sutinách zříceného mostu. Neštěstí si dosud vyžádalo 38 mrtvých, devět z deseti hospitalizovaných je v kritickém stavu. Domy pod zbylou konstrukcí mostu muselo opustit přes 600 lidí, jimž hledá bydlení radnice. Vláda se neshoduje v postupu proti provozovateli mostu, uvedla stanice Rai News 24. Zatímco šéf protestního Hnutí pěti hvězd (M5S) Luigi Di Maio chce firmě Autostrade per l'Italia odejmout koncesi, šéf euroskeptické Ligy a ministr vnitra Matteo Salvini chce se společností jednat.

Záchranáři ohledávající trosky v Janově se dostali do nové fáze: v noci se podařilo z odstranit z koryta řeky Polcevera obrovský kus zříceného mostu. Hasiči tak mohou pátrat v dalších místech. Práce krátce zdržel požár mezi troskami, který způsobila jiskra z kotoučové pily, jež zapálila sklad pod ruinami. »Samozřejmě se nezastavujeme, pracujeme pořád,« řekl stanici Sky TG24 vedoucí hasičů Marcella Battaglia. »Během operací se pracuje na směny.« Odstranění trosek z koryta řeky bylo jednou z priorit kvůli hrozícím záplavám. Na místě zasahuje tisíc lidí, z nichž zhruba 350 jsou hasiči, informovala janovská prefektura. Z mostu začaly být odstraňovány vozy, které na něm zůstaly, mezi nimi zelené nákladní auto, které zabrzdilo jen pár metrů od propasti a jehož záběry později oběhly celý svět. Deník Genova Quotidiano zvěřejnil video natočené dva dny před pádem mostu. U pylonu, který se v úterý zhroutil, je na záznamu (00:34) vidět podélná prasklina ve vozovce.

Státní smutek a pohřeb

První oběti neštěstí byly pohřbeny. Oficiální státní pohřeb se koná dnes, na dnešek byl také vyhlášen národní smutek, za účasti prezidenta Sergia Mattarella i premiéra Giuseppe Conteho. Některé rodiny se rozhodly oficiální pohřeb bojkotovat: pád mostu podle nich způsobila nedbalost. Své rozhodnutí nejčastěji odůvodňují ztrátou důvěry v italský stát.

Firma Autostrade per l'Italie patří do skupiny Atlantia, kterou kontroluje rodina Benettonů. Akcie mateřeké společnosti ve dnech po neštěstí klesly o více než 30 %. Nesourodá vládní koalice se nyní neshoduje v tom, jak ke koncesionáři přistupovat. Premiér Conte uvedl, že vláda nebude čekat na výsledky vyšetřování a koncesi firmě odejme. Di Maio řekl, že pokud soukromníci nedokážou italské silnice patřičně starat, měl by správu nad nimi převzít stát. »Máme v úmyslu koncesi odebrat. Kdo tak nechce učinit, bude muset jít přes mou mrtvolu,« hájil své stanovisko šéf protestního hnutí a vicepremiér. »Chceme od Autostrade získat ihned peníze a zásahy ve prospěch příbuzných obětí, zraněných, 600 evakuovaných a janovské komunity obecně,« uvedl Salvini, druhý z vicepremiérů. »O zbytku si promluvíme až pak,« dodal. Zrušení koncese by podle Reuters znamenalo zdlouhavou proceduru a nebezpečí, že by vláda musela firmě vyplatit značnou kompenzaci. Stát může na druhou stranu v případě, že provozovatel nedodrží smlouvu, vymáhat pokutu až 150 milionů eur (3,9 miliardy Kč). Zodpovědnost za pád mostu má určit vyšetřování. Prokuratura chce viníka obvinit z vícenásobného usmrcení nedbalosti, ze zavinění katastrofy a z ohrožení bezpečnosti dopravy. Prokurátor Francesco Cozzi informoval, že zatím nikdo není vyšetřován a nejprve musí být zjištěny příčiny neštěstí. Objevila se hodnověrná hypotéza, že pád mostu mohlo způsobit prasknutí nosného ocelového lana.

Paralelní vyšetřování

Ministerstvo dopravy ve čtvrtek večer spustilo paralelní vyšetřování. Poskytlo provozovateli 15denní lhůtu, aby dokázal, že svým smluvním závazkům dostál, a požaduje, aby společnost znovu postavila most na vlastní náklady. Firma ihned po neštěstí tvrdila, že by stavbu dokázala znovu vystavět za pět měsíců.

(ava, čtk)