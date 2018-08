Ilustrační FOTO - Pixabay

Peníze pro Sýrii proti Asadovi

Saúdská Arábie poskytla 100 milionů dolarů (2,3 miliardy Kč) na obnovu severovýchodní Sýrie, tedy oblastí, v nichž do své loňské porážky působil tzv. Islámský stát (IS). Oznámilo to saúdskoarabské velvyslanectví v USA. Region, o nějž se jedná, nyní kontrolují skupiny podporované Washingtonem.

Podle Rijádu pomoc umožní »zachránit životy a návrat uprchlíků« a zabrání radikálům obnovit svou činnost. Peníze jsou určeny pro zemědělství, školství, obnovu silnic, odklízení suti a obnovu dodávek vody. Velvyslanectví v prohlášení uvedlo, že smyslem je pomoci obnovit komunity jako Rakka, které jsou boji značně poničeny. Město Rakka bylo hlavním sídlem IS v Sýrii do loňského října, kdy tam byli radikálové poraženi. Oblasti, z nichž byl IS vytlačen, nyní spadají většinou pod kontrolu kurdsko-arabské koalice SDF, již podporují USA. Syrský prezident Bašár Asad si nepřeje vojenskou přítomnost USA v Sýrii a v květnu uvedl, že proti SDF použije sílu, aby vláda dostala pod kontrolu i regiony, kde SDF působí. Saúdská Arábie od začátku syrské občanské války pomáhala skupinám, které bojovaly proti Asadovi. Podle amerického ministerstva zahraničí nyní IS v Sýrii ovládá území ještě asi 1000 kilometrů čtverečních. Do Rakky se už vrátilo 150 000 obyvatel.

(ava, čtk)