FOTO - Pixabay

Nádrže na dešťovou vodu pomohou v zápolení se suchem

Sucho sužuje lidi v celé Evropě a situace se nemá do budoucna příliš zlepšit. Města zavádějí opatření k úsporám vody nebo k ochlazení místního prostředí.

»Letošní rok je, pokud jde o sucho, horší než roky minulé. Hodnoty celkových vodních srážek na území Brna jsou na polovičních hodnotách. Suchu je potřeba se postavit opatřeními, která chceme prosadit. Odbor životního prostředí a Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství v této záležitosti výrazně zaspaly. Zaměříme se na majitele rodinných domů i na sídlištní zástavbu. Chtějí více stromů a keřů v ulicích a lepší péči o zeleň,« uvedl 1. náměstek brněnského primátora Petr Hladík (KDU-ČSL).

V okrajových částech Brna je hodně rodinných domů, jejichž majitelé by rádi využívali dešťovou vodu k zalévání zahrádek či k jiným účelům. Pro ně Hladík připravuje padesátiprocentní dotace na pořízení nádrže na dešťovou vodu. Velké možnosti pro šetření vodou mají také panelová sídliště okolo Brna, kde se chystá stavba velkých nádrží pro zachycování dešťové vody. Využívat se má ke kropení a čistění ulic nebo zalévání stromů místo dosavadního užívání drahé vody pitné.

Vedení Brna a jeho 29 městských částí se snaží vysazovat více zeleně. Z nově vysazených stromů jich v terénu spousta uschla, protože není zabezpečená následná řádná péče o zeleň. To se musí změnit! Kde se nyní nemohou sázet stromy, kvůli mělkému umístění technických sítí a kabelů pod povrchem terénu, tam se mají sázet keře s mělkým kořenovým systémem. Též zavádět program zelených střech pro vhodné domy ve vlastnictví města. »Zmíněná opatření plánujeme uplatnit u nové výstavby v lokalitě Kamenný vrch II,« poznamenal Hladík a pokračoval: »Ulice hodláme ochlazovat vodními prvky a tzv. mlžítky. V těchto systémech voda často cirkuluje, nebo se v nich uplatňuje drobné kapání či rozprašování vody, které dokáže výrazně ochladit místní prostředí.«

Odborná měření v Brně prokázala, že např. sluncem rozpálená karoserie auta má teplotu přes 70 °C. Stěna panelového domu po intenzivním osvitu sluncem má kolem 63 °C. Vozovka a chodník 51 °C, ale trávník jen 34 °C. Přitom u vodního prvku s mlžítkem může být pouze příjemných 16 °C.

Předseda brněnské městské organizace Českého zahrádkářského svazu a předseda Městského výboru KSČM Martin Říha k tomu zdůraznil: »Už dávno na toto upozorňujeme. Zadržení vody v krajině nejsou jen zelené střechy. Retenční nádrže na dešťovou vodu by měly být součástí každé nové stavby! Voda takto zadržená by se měla používat k závlahám a na toaletách. Není důvod používat k tomu pitnou vodu. Město samo má jít jako investor příkladem. Mrzí mě, že někteří přebírají naše nápady zastupitelského klubu KSČM a vydávají je za své. Jako zahrádkář žiji v souladu s přírodou, proto chytám srážkovou vodu do zásoby k zalévání odjakživa.«

(vž)