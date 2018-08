Ilustrační FOTO - Pixabay

Zdravotnické odbory vyhlásily stávkovou pohotovost

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR vyhlásil stávkovou pohotovost. Chce, aby vláda dodržela slib o plošném desetiprocentním růstu platů od příštího roku. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) to označil za nátlakovou, politickou akci.

»Důvodem vyhlášení stávkové pohotovosti je neúspěšně probíhající jednání o zvyšování platů a mezd a nedodržení dříve daných slibů. V praxi se dál prohlubuje personální krize, která už ohrožuje rozsah a kvalitu poskytované péče,« uvedl svaz v otevřeném dopisu, který zaslal premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

Předseda vlády uvedl, že nehodlá s odboráři jednat, jejich vystoupení označil za vyhrožování. Mají se podle něj obrátit na zdravotnická zařízení, která zdravotní personál zaměstnávají, tedy nemocnice. »Ředitelé nemocnic nám řekli, že nechtějí plošně navyšovat platy, pro zdravotní sestřičky jsme ale dojednali tolik peněz, že můžou dostat o deset až patnáct procent navýšený plat,« řekl premiér. Dodal, že s odbory společně s ministrem zdravotnictví jednal několik měsíců. »A podařilo se nám pro zdravotní personál vytvořit takové podmínky, že by i odboráři měli být spokojeni, a ne pořád vyhrožovat a dělat si tiskové konference,« poznamenal Babiš.

Vojtěch: Nátlaková akce není namístě

S rozhodnutím odborů nesouhlasí ani ministr zdravotnictví. Platy sester rostly podle analýzy ministerstva loni o 12 procent místo slíbených 10 procent. Příští rok nemocnice dostanou celkové úhrady o pět procent vyšší než loni, podle ministra je na nich, na co je použijí a na odborech, co si s jejich managementy vyjednají. Navíc dostanou nemocnice 4,7 miliardy na zvýšení příplatků za směnnost. »Stávkovou pohotovostí se mě snaží odbory zatlačit do kouta, ale to na mě neplatí,« řekl novinářům. Letos poprvé se na rozdělení peněz zdravotní pojišťovny se všemi segmenty dohodly, úhradová vyhláška je hotová, a není proto podle něj prostor pro další změny. »Nátlaková akce není na místě, je to spíš politická akce,« dodal Vojtěch.

Marková: Sliby se mají dodržovat

Stínová ministryně zdravotnictví a kandidátka do Senátu v obvodu Náchod Soňa Marková (KSČM) rozhodnutí odborů chápe. »Určitě to není pro ministra a celou vládu příjemný krok, ale říká se, že sliby se mají dodržovat a i když pan ministr argumentuje nárůstem objemu peněz, které do zdravotnictví jdou, situaci, která je v resortu dlouhodobě, to neřeší,« řekla Haló novinám. Stejně jako odbory poukázala na rozdíl mezi platy v příspěvkových organizacích a mzdami v nemocnicích, které jsou obchodními společnostmi.

Stínová ministryně zdravotnictví a kandidátka do Senátu v obvodu Náchod Soňa Marková

Podle předsedkyně svazu Dagmar Žitníkové jsou rozdíly až 58 procent. Podle údajů z května letošního roku, které odbory prezentovaly, bere například všeobecná sestra ve státní nemocnici o pět až 56 procent víc podle délky praxe, sanitář o 10 až 40 procent. »V obchodních společnostech je vyjednávání nelehké. Finance někde použili na něco jiného než mzdy. V některých nemocnicích byla kvůli tomu i stávková pohotovost,« vysvětlila místopředsedkyně svazu Ivana Břeňková. Peníze, které nejsou přímo v úhradové vyhlášce, se podle ní k zaměstnancům nedostanou nebo dostanou až v průběhu roku.

Plácnutí do vody

Odbory v dopise ocenily záměr zvýšit zvláštní příplatek na práci ve směnách, chtějí však, aby byl navýšen na stejnou částku všem profesím nelékařských zdravotních pracovníků.

Rovněž podle Markové je zvýšení příplatků za směnnost krok správným směrem, celé to ale je podle ní nedotažené. »Problém je v tom, že se to týká jen zdravotních sester, a netýká se nelékařských zdravotních pracovníků ani zdravotnické záchranné služby. Takže je to pouze takové plácnutí do vody, ale problém to neřeší,« dodala Marková.

Připomněla, že desetiprocentní nárůst vláda přislíbila už v roce 2016. Házet to nyní na místní odbory je podle ní zavádějící. »Ne každé odbory jsou dostatečně silné na to, aby dokázaly prosadit něco, co není úplně jasně stanoveno,« dodala stínová ministryně.

Nelíbí se jí způsob, jakým se Vojtěch staví k řešení problémů resortu. »Pan ministr si zvykl řešit všechny problémy tím, že na ministerstvu vznikne komise, která o tom dlouho jedná. Zatím ale v podstatě žádný problém nevyřešil,« míní Marková. To, že se letos poprvé jednotlivé segmenty dohodly se zdravotními pojišťovnami na úhradách péče, není podle ní zásluha Vojtěcha. »Je to proto, že do systému půjde o 20 miliard více, takže momentálně tam peníze jsou a můžou se rozdělit,« dodala Marková.

Zdravotní odbory chtějí všechny ostatní kroky koordinovat s ostatními odborovými svazy. Svaz chce také poslat do nemocnic inspektoráty práce, aby zkontrolovaly dodržování počtu přesčasů a limitů pro zvedání těžkých břemen.

Soukromí lékaři nesouhlasí se stávkovou pohotovostí

Koalice soukromých lékařů a Sdružení soukromých gynekologů nesouhlasí se stávkovou pohotovostí. Vyzvaly premiéra a ministra zdravotnictví, aby tlaku odborů nepodlehli.

Pokud by vláda rozhodla o navýšení platů a mezd ve zdravotnictví z jiných zdrojů, než je zdravotní pojištění, budou soukromí lékaři a gynekologové požadovat růst příjmů u všech poskytovatelů zdravotnické péče, tedy nejen v lůžkových zařízeních.

Ve zdravotnictví pracuje asi 260 tisíc lidí, v sociálních službách kolem 100 tisíc. Nejvíce, asi 80 tisíc, je zdravotních sester, jejichž hrubý plat byl loni ve státní sféře průměrně 36 000 korun, v nestátní 24 200 korun.

(jad)