Studenti o nanomateriálech

Několik desítek talentovaných mladých lidí se zájmem o fyziku, chemii a biologii se v příštích dvou týdnech zúčastní letní školy Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR.

Nejdříve se v laboratořích sejdou středoškoláci, pak je u přístrojů a pokusů vystřídají studenti vysokých škol. Tématem jejich vzdělávání budou nanotechnologie a nanomateriály.

Středoškolákům se prázdninová škola ústavu J. Heyrovského otevře 20. srpna a potrvá do 24. srpna. Letos to bude její devátý ročník. Zúčastní se ho 30 studentů z 15 středních škol z celé země, na které čeká řada praktických úkolů a workshopů. Posluchači se seznámí s různými zajímavými přístroji i odborníky. Desítka přednášek jim nabídne pohled do přípravy nanomateriálů třeba pro energetiku, elektroniku, ochranu životního prostředí či památky.

»Cílem školy je představit některé obory fyzikální chemie a směrovat tak středoškoláky nadané na přírodní vědy ke studiu fyzikálních a chemických oborů na vysoké škole, některé potom i ke kariéře vědce,« uvedla Květa Stejskalová, která tuto akci každoročně připravuje a organizuje. Prázdninové školy se mohou zúčastnit pouze vybraní uchazeči, kteří byli již dříve úspěšní v různých olympiádách a dalších soutěžích v oboru přírodních věd.

Mezi 27. a 29. srpnem se následně pod záštitou velké výzkumné infrastruktury NanoEnviCz uskuteční první ročník letní školy pro vysokoškoláky. Její program se bude věnovat nanomateriálům a nanotechnologiím v souvislosti s životním prostředím. Také tam budou na studenty čekat přednášky i praktická cvičení.

Účastníci se dozvědí víc o tom, jak může používání nanočástic ovlivnit lidské zdraví, popřípadě jak nalézt nejsnadnější způsob jejich záchytu či zničení. Budou zkoumat chemické vlastnosti nanočástic a v praxi si vyzkouší, jak ovlivňují funkčnost materiálů. Seznámí se rovněž s tím, jak se připravují zpevňovací nanogely, které se využívají při restaurování památek. (zku)