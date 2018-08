Británie se stává zemí paralelních vesmírů

V srdci londýnské divadelní čtvrti naproti hotelu Savoy, kde pokoje stojí až 800 dolarů za noc (skoro 18 000 korun), v příjemném letním večeru trpělivě čeká zástup lidí.

Klikatící se fronta vedle odbočky banky Coutts je portrétem současného Londýna: muži a ženy všeho věku a všech etnik. Někteří jsou oblečeni elegantně v košilích a kalhotách, jiní mají džíny a baseballové čepice. Jeden muž má uniformu společnosti rozvážející jídlo. Ale nečekají na zlevněné lístky na divadelní představení ve West Endu nebo na místo v restauraci Gordona Ramsaye. Čekají na jídlo zdarma, které rozdává místní charita, napsala agentura Bloomberg.

Obrazy bohatých a chudých vedle sebe a chudinských jídelen jsou sotva něčím novým ve městě, které inspirovalo Charlese Dickense a George Orwella. Nejsou unikátní ani v centrech dalších světových velkoměst. Ale v dnešní Británii jsou odrazem společnosti pod rostoucím tlakem, v níž brexit odsává politickou energii a soustředění nezbytné pro řešení dalších naléhavých věcí.

Paralyzovaná vláda

Je paralyzována tvorba vládní politiky, která není s to se zaměřit na příčiny deziluze, jež vedla v roce 2016 k hlasování pro brexit. Osm let škrtů před referendem ve výši skoro 140 miliard liber (čtyři biliony korun) postihlo veřejné služby a sociální pomoc. V Londýně bohatství a kouzlo tohoto nejglobálnějšího evropského města maskuje zápas nejnižší třídy lidí, kteří se lopotí v pracovních místech, jež jim nedovolují uspokojit ani základní potřeby.

»Nemám dost potravin, tak je musím někde získat,« řekl jedenačtyřicetiletý Sean Gibson, který čekal trpělivě na konci fronty na večeři u růžového stánku charity Friends of Essex and London Homeless. Řekl, že si jako poslíček rozvážející jídlo nevydělá dost na činži i jídlo. Nejvýš si vydělá 960 liber (necelých 28 000 korun) za šest neděl. »Polovina nájmů je tu 600 liber a víc. Jak si to lidé mohou dovolit? Je to směšné,« řekl.

Británie je stále víc zemí paralelních vesmírů.

Zaměstnanost je rekordní vzhledem k flexibilním pracovním kontraktům, jako má Gibson. Ekonomika je na tom tak dobře, že centrální banka zvyšuje cenu půjček a míra absolutní chudoby je na rekordně nízké úrovni.

Chudým klesají příjmy

Ale podle zprávy institutu Resolution Foundation z 24. července loni rostla životní úroveň nejpomaleji od roku 2012. Oživení v příjmech po globální finanční krizi se dokonce pro 30 % nejchudších rodin obrátilo a příjmy jim klesají.

Veřejné výdaje v Británii klesly oproti 45 % v roce 2010 na 38 % HDP, uvádí Úřad pro rozpočtovou odpovědnost.

Výzkum charity Shelter zjistil, že 55 % rodin bez domova, kteří žijí v provizorním ubytování, pracuje. Těchto 33 000 rodin představuje zvýšení o 73 % od roku 2013, vyplývá z výzkumu.

»Nyní již jen bojuje každý za sebe,« řekl Mohammed Nazir, který má na starosti ubytování v radě obvodu Slough na kraji Londýna. »Sociální povědomí rychle mizí.«

Premiérka Theresa Mayová zatím denně bojuje, aby si udržela své vedení. Osm členů její vlády odešlo z kabinetu poté, co v červenci zveřejnila svůj brexitový plán. Namísto tvorby politiky se hasí požáry, zatímco se blíží datum oficiálního odchodu Británie z EU příští rok v březnu.

Za poslední čtyři roky se vystřídali čtyři ministři pro bytovou výstavbu. Strategie na omezení bezdomovectví je pravidelně odsouvána stranou, řekl opoziční labouristický poslanec Neil Coyle.

»Říkáme tomu 'neglexit',« dodal. »Jsou to případy, když se všechna další důležitá témata zanedbávají (neglect), kvůli brexitu.«

Vláda plánovala, že v červenci zveřejní návrhy, jak splní slib z roku 2017 snížit do roku 2022 počet bezdomovců na polovinu a do roku 2027 bezdomovectví vymýtit zcela. Ministerstvo pro bytovou výstavbu a místní správu tvrdí, že je stále chce zveřejnit někdy během léta.

Je ale nepravděpodobné, že by jakýkoli plán vzal v úvahu rostoucí počet lidí, jako je poslíček Gibson, který spí na gauči u přátel, nebo rodiny v provizorním ubytování v hostelech.

Skryté bezdomovectví

»Je velmi těžké určit, jestli je někdo bez domova. Setkáváme se s lidmi, kteří jsou docela hezky oblečeni, a snaží se, aby to nebylo poznat,« řekl Steven Stuart, který založil Friends of Essex and London Homeless před rokem a půl se svojí ženou. »Když se řekne bezdomovec, vybaví se nám muž, co spí pod dekou v průjezdu. Ale dnes má bezdomovectví mnoho úrovní.«

Jednadvacetiletá Harriet, která je realitní agentkou ve východním Londýně, se dostala mezi bezdomovce, když jí letos vypršela nájemní smlouva. Nyní si již dva měsíce najímá pokoje přes Airbnb. »Bydlela jsem v hrozných bytech se čtyřmi pokoji, kde další místnosti byly pronajaty lidem, kteří v kuchyni kouřili trávu, nebo turistům,« řekla Harriet. »Byla jsem v neustálém stresu, že nenajdu pokoj.«

Jen v Londýně může být »skryté bezdomovectví« 13krát větší než počet lidí na ulicích. Další využívají hromadnou dopravu. Počet lidí spících v nočních autobusech se oproti zimě 2012/13 zdvojnásobil na 213 v zimě 2015/16, uvedla kancelář starosty.

Svobodní bezdomovci musí často být v nájmu ne v obecních bytech, ale u soukromých majitelů, kteří spíše vyhodí nájemníky, kteří nejsou s to včas platit. Phil, který nechtěl uvést celé jméno, nyní spí ve stanici metra Westminster, jen několik metrů od parlamentu. »Od ulice vás dělí jen jedna výplata,« řekl. »Hodně lidí si to neuvědomuje.«

