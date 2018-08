Blýská se v odškodňování újmy způsobené očkováním na lepší časy?

Ministerstvo zdravotnictví chce podle svého šéfa Adama Vojtěcha (ANO) do konce roku předložit zákon o odškodňování újmy způsobené povinným očkováním. Nejde o první slib resortu v tomto směru. Stínová ministryně zdravotnictví a kandidátka do Senátu v obvodu Náchod Soňa Marková (KSČM) věří, že tentokrát už nezůstane pouze u slibu.

Vojtěch hodlá předložením zákona vyhovět doporučení ombudsmanky Anny Šabatové a zmírnit kritiku odpůrců očkování. »Stát by měl přijmout i určitou odpovědnost, pokud vyžaduje povinné očkování, za případnou škodu nebo újmu na zdraví těch dětí, kde zkrátka očkování újmu způsobí, což se v některých případech děje,« řekl senátorům při projednávání návrhu Evropské komise na posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním.

»Vítám, že se s určitými doporučeními a podporou povinnému očkování ozývá i Evropská komise a Světová zdravotnická organizace. My jsme byli u nás zvyklí, že se zde smrtelné infekční choroby díky 95% proočkovanosti nevyskytují. Tato vysoká proočkovanost chránila i těch pět procent dětí, které nemohou být ze zdravotních důvodů očkovány, a jsou tedy chráněny tzv. kolektivní imunitou. To vše ale bere v posledních letech zasvé, kvůli odmítání očkování (ne)zodpovědnými rodiči,« reagovala pro Haló noviny Marková. Svoji roli hraje podle ní i neschopnost státu a někdy i lékařů, vysvětlit význam očkování. »Dětští lékaři často nemají díky své přetíženosti dostatek času s rodiči důkladněji a opakovaně diskutovat, trpělivě vyvracet nejen jejich oprávněné obavy, ale také často nepravdivá tvrzení, mýty a fámy, které je možné najít na internetu,« dodala stínová ministryně.

Lepší je nemocem předcházet, než je pracně léčit

Občas prý při setkání s mladými rodiči také slyší stesky na určitou nechuť pediatrů vycházet vstříc individuálním potřebám dítěte. Povinnost očkování je podle ní potřebné určitě zachovat, zároveň je ale nezbytné urychleně přijmout odškodňovací zákon a rodičům dětí všemi dostupnými prostředky vysvětlovat životní důležitost ochrany zdraví formou očkování. »Vždy je lepší nemocem předcházet, než je pracně léčit,« dodala Marková.

Předložení zákona slibovalo ministerstvo zdravotnictví už před třemi lety. Chtělo uzákonit zodpovědnost státu za poškození zdraví dětí povinným očkováním, jež nezpůsobí chyba lékaře či vadná vakcína. Loni v dubnu slib zopakoval Vojtěchův předchůdce Miloslav Ludvík (ČSSD).

Přípravu nového zákona vítají odpůrci očkování. »Stát se konečně snaží zaplnit díru v českém právu, neboť pokud něco vynucuje zákonem, musí také nést odpovědnost za škody na zdraví, které tím způsobí,« řekl ČTK předseda Společnosti pacientů poškozených očkováním Václav Hrabák.

Na proměnu slov v činy si musíme ještě počkat

Marková připomněla, že problematikou povinného očkování se opakovaně zabýval sněmovní zdravotní výbor, sama jako jeho místopředsedkyně organizovala několik seminářů za účasti odborné i laické veřejnosti. Diskuse byly podle ní vášnivé a ze strany odpůrců někdy velmi demagogické, nicméně diskutující společně došli k závěru, že je třeba dále diskutovat a pro začátek odškodnit ty, kteří byli prokazatelně povinným očkováním poškozeni a mají dokonce i trvalé následky. Pro vypracování příslušného zákona byla zřízena komise při ministerstvu zdravotnictví v čele s náměstkem a hlavním hygienikem Vladimírem Valentou. Marková byla členkou této komise, a jak nám řekla, v rámci ní se vedly velmi odborné debaty, především o tom, jakým způsobem celou velmi složitě doložitelnou problematiku řešit.

Těsně před odchodem Valenty z funkce byl v komisi představen zákon už v paragrafovaném znění. »V následných měsících jsem ještě jako poslankyně opakovaně upozorňovala ministry i hlavní hygieničku na to, že je třeba práci na tomto veřejně slíbeném zákoně dokončit. Bohužel se tak do konce minulého volebního období nestalo a ministr Vojtěch až do této doby také nic neučinil. Nyní se snad začalo blýskat na lepší časy, ale na proměnu slov ve skutečné činy si musíme zřejmě ještě nějakou dobu počkat,« konstatovala Marková.

V ČR se očkuje povinně proti devíti nemocem, což tvoří spolu s nepovinnými vakcínami kolem jednoho milionu dávek. Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv jsou hlášeny všechny případné negativní reakce. Těch bývá kolem 600 s mírnými a čtyři až pět s vážnými následky. »Vakcína je totiž léčivo jako každé jiné a negativní reakce mohou, bohužel, nastat, i když se v nich postupně snižuje množství nežádoucích chemických látek,« vysvětlila stínová ministryně.

(jad)