Hovoří Kateřina Konečná, zleva Ivo Juřica, Leo Luzar, Daniel Pawlas, Josef Babka, Dalibor Kališ a Petr Šimůnek. FOTO – Haló noviny/Jiří NUSSBERGER

Komunisté pozitivně pracují pro obce a města

Účastníci Slavnosti česko-slovenské vzájemnosti zaplnili v sobotu areál restaurace Na Letné v Brušperku na Frýdecko–Místecku. Sounáležitost obou bratrských národů potvrdily nejen státní hymny, jež splynuly v jedinou, československou, ale i vystoupení představitelů KSČM a KSS.

»Vždy jsme si v srpnu připomínali Slovenské národní povstání a jeho odkaz,« řekl ve svém projevu první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek. »Již po dvakráte se ‚demokratům‘ povedlo rozbít Československo. Poprvé to bylo v roce 1938 v Mnichově, kdy francouzští a britští demokrati obětovali jednu třetinu našeho území, aby do roka a do dne celé splynulo s německou říší jako Protektorát Čechy a Morava. Podruhé se to povedlo našim českým a slovenským demokratům, když jsme si sami deinstalovali svůj společný stát.«

Šimůnek ocenil, že na rozdíl od jiných slovanských federací náš rozchod proběhl poklidně a světu jsme ukázali, že vedle sebe dovedeme jako bratrské národy žít. Doufám, že naše rozdělení je jen pomyslné a vydržíme to ještě několik desítek let, než to vytoužené Československo třeba zase bude, uvedl Šimůnek. Připomněl i další »osmičková výročí«. Vítězství Rudé armády v bitvě o Stalingrad, od něhož v únoru uplynulo 75 let, rok 1948, kdy se Češi i Slováci vydali cestou socialismu, březnové 40. výročí letu prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka do vesmíru, i padesát let od 21. srpna 1968. »Jsem velice zvědav, zda Česká televize a soukromé televize, podle nichž je hlavní událostí tzv. vpád armád Varšavské smlouvy do socialistického Československa a zastavení ‚demokratizačního procesu‘, se - stejně jako vrcholní politici - vyrovnají i se srpnem 1938, se zářijovou mobilizací branné moci i mnichovskou zradou. Tu považujeme za největší tragédii naší země,« řekl Šimůnek.

Účastníky pozdravil i představitel Komunistické strany Slovenska Milan Parš. »Dějiny našich národů jsou dějinami boje za národní a sociální osvobození. Všechny vás zvu na oslavy Slovenského národního povstání na Makově u památníku partyzánů z brigády Jana Žižky,« uvedl mimo jiné.

Europoslankyně a místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná připomněla blížící se volby. Vyjádřila přesvědčení, že kandidáti KSČM budou úspěšní. »Města jako jsou Frýdek-Místek, Ostrava, Havířov, Karviná by si to zasloužila. Věřím, že volby dotáhneme do vítězného konce, protože naši kandidáti nejsou zkorumpovaní, nemají za sebou žádné problémy a pozitivně pracují pro obce a města.«

»Senátní a komunální volby jsou velmi vážným úkolem,« navázal Josef Babka, předseda Moravskoslezského KV KSČM. »Bylo by dobré, kdyby náš Moravskoslezský kraj získal v Senátu zastoupení. Myslím, že v Ostravě René Číp, na Karvinsku Milada Halíková a na Opavsku Vlastimil Kupka udělají vše pro to, abychom se do Senátu dostali. I když ho nemáme příliš v lásce, snažme se, abychom našim kandidátům hlasy dali,« vyzval Babka. Zdůraznil i význam komunálních voleb, protože práci komunálních politiků vnímají občané nejvíce.

»Komunistická strana Čech a Moravy je jediná politická strana, která není zkorumpovaná,« řekl poslanec Leo Luzar (KSČM). »Myslím, že komunisté udělali největší pokrok v lidských dějinách. Kdyby nebylo komunistů, tak se ještě smažíme v nějakém polofeudálním systému, a místo, abychom se tu dnes bavili, tak bychom byli na robotě.«

Moderátor setkání, předseda OV KSČM ve Frýdku-Místku Ivo Juřica, představil přítomným i další hosty: poslance Daniela Pawlase, vedoucího kandidáta KSČM ve statutárním městě Havířov, a Dalibora Kališe, jenž stojí v čele kandidátky ve statutárním městě Frýdek-Místek.

(ng)