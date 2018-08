Sparta promarnila možnost být na čele ligového pelotonu

Plzeň opět stoprocentní a vede tabulku

Fotbalisté Plzně se vítězstvím 1:0 v Karviné posunuli do čela prvoligové tabulky. O čtvrtou nejtěsnější výhru úřadujících mistrů v řadě se postaral už v šesté minutě Michael Krmenčík, který vsítil svůj sedmý gól v posledních osmi ligových utkáních. Pak mu domácí brankář Berkovec ještě zmařil pokutový kop. Viktoria proti Karviné i popáté naplno zabodovala, zatímco Slezané jsou i po pěti kolech bez jediného získaného bodu uvězněni u dna tabulky.

Favorit na gól nečekal dlouho. Už v šesté minutě totiž na přední tyči Krmenčík hlavou prodloužil Zemanův rohový kop za sebe tak šikovně, že balon zapadl do karvinské sítě. A Plzeň vůbec poprvé v sezoně skórovala v prvním poločase. »Špatně jsme si přebrali hráče. Já jsem volný, měl bych hledat balon, ostatní by měli být osobně. Oni udělali blok, Krmenčík vyplaval sám a trefil to, jak to trefil,« řekl karvinský stoper Filip Panák.

Nemuselo zůstat jen u jedné branky. Vedení Viktorie mohl navýšit z pokutového kopu v 18. minutě zase Krmenčík, ale jeho penaltu nařízenou za sporný střet s domácím Janečkou Berkovec dokázal vyrazit. »Kopl jsem to špatně. Na poslední chvíli jsem se rozhodl udělat něco jiného a potrestalo mě to,« řekl Krmenčík.

Pak se karvinský stadion opět zachvěl v základech, poté co Hubník možná ve vlastním vápně zahrál rukou a následně po souboji s ním upadl Lingr. Hrálo se ale dál. »Zaháknul mě za nohu, ale nebudu se k tomu vyjadřovat,« řekl karvinský záložník Ondřej Lingr.

Hosté podle očekávání sice ovládali mezihru a držení míče, ale jinak toho ve finální fázi mnoho nevyprodukovali. Výjimkou mohla být 33. minuta, kdy se po brejku do vápna vřítil Petržela, ale jeho dobře mířený pokus v poslední chvíli zablokoval Lingr.

Karvinští se v první půli zmohli na jednu ránu mezi tyče, ale ve čtvrté minutě nastavení jí Tusjak pořádně prověřil Kozáčika, který však udržel těsné vedení.

Domácí začali být po změně stran víc odvážní a profesorsky hrající Plzeň se dostávala do problémů. S pohotovou ránou Janečky si ještě hostující gólman poradil, pak Ramirez po brejku Kozáčika prostřelil, ale z ofsajdové pozice, takže gól neplatil. »Ve druhém poločase to Karviná zjednodušila. Byla důraznější v osobních soubojích, my jsme se nedokázali dostat do mezihry,« uznal plzeňský kouč Pavel Vrba.

Největší příležitost k vyrovnání Slezané propásli v 72. minutě: po rohu přistál míč přímo na malém vápně u nohy střídajícího Smrže, který vyloženou šanci na vyrovnání pohřbil špatnou koncovkou.

»Chyběl tomu jen gól. Musím všechny pochválit, jak jsme jezdili, takhle se hraje za Karvinou. Byla to pro Plzeň horká půda. Akorát škoda, že jsme neurvali aspoň ten bod,« litoval Lingr.

Žádnou podobnou šanci už si pak Nádvorníkův celek v závěru nevypracoval a dobře bránící Plzeň si páté vítězství v sezoně zkušeně pohlídala.

Fotbalisté Sparty v 5. ligovém kole pouze remizovali 2:2 s nováčkem z Příbrami a promarnili šanci dostat se po dvou letech na první místo v tabulce. Hosty poslal do vedení Miroslav Slepička, ale ještě v prvním poločase srovnal z penalty Guélor Kanga. Těsně před přestávkou dostal červenou kartu hostující obránce Jaroslav Tregler a po pauze otočil skóre Alexandru Chipciu. Jenže za Příbram v 86. minutě po úniku vyrovnal Emmanuel Antwi a připravil domácím první ztrátu v soutěži.

»Celkově to hodnotím tak, že výsledek je lepší než předvedená hra, se kterou jsem byl spokojený asi deset minut, pak jsem byl naštvanej,« uvedl kouč Příbrami Josef Csaplár. »Druhý poločas už byl po vyloučení bojovný výkon a bod to byl šťastný, ale zasloužený,« přidal.

Sparta nastoupila ve stejné sestavě, ve které vyhrála tři předchozí soutěžní zápasy, a od začátku měla navrch. Ale do vedení šli hosté. Nejprve ve vápně Příbrami upadl Šural, rozhodčí však penaltu nenařídil a nováčka po rychlém brejku poslal po přihrávce Matouška do vedení exsparťan Slepička. Zákrok na Šurala pak ještě posuzoval videorozhodčí, ale verdikt nezměnil.

Domácí měli i nadále navrch, ale dlouho se do šancí nedostávali. Až ve 36. minutě Plavšič trefil tyč a vzápětí byl ve vápně Fantišem podražen Stanciu. Rozhodčí po konzultaci s videem tentokrát pokutový kop pro Spartu odpískal. K penaltě se postavil Kanga a ranou do horního rohu vyrovnal.

Ve 42. minutě mohla Sparta skóre otočit. Nejprve byl po faulu na unikajícího Tetteha vyloučen příbramský stoper Tregler a z následného přímého kopu kousek za vápnem trefil Stanciu břevno a Radakovič neměl na přesnou dorážku čas. V závěru se ještě po technické střele Plavšiče blýskl skvělým zákrokem Švenger.

Po přestávce jako první zahrozila Sparta a po závaru ve vápně musel dva skvělé zákroky předvést Švenger, který nejprve vyrazil střelu Chipcia a poté na brankové čáře vyrazil míč před dotírajícím Šuralem. Hostující gólman se vyznamenal i v 54. minutě, kdy zlikvidoval sólo Šurala.

Domácí, kteří oslabeného soupeře po přestávce jasně přehrávali, se vedoucí branky dočkali v 69. minutě. Chipciu si narazil se Stanciuem a přesnou střelou k tyči si připsal první gól v české lize. Těsně nad poté mířil technickým pokusem z hranice vápna Kanga a v obrovské šanci hlavičkoval Šural zblízka přímo do Švengera.

Nečekaný trest přišel čtyři minuty před koncem. Střídající Antwi si v souboji poradil s Frýdkem a po sólu překonal sparťanského brankáře Nitu.

»Zahodili jsme řadu šancí, ale víc budu hráčům vyčítat góly, které jsme dostali, protože vedeme 2:1 a nemůžeme dopustit situaci jeden na jednoho. To je neuvěřitelné, co se nám stalo,« prohlásil Ščasný.

»Na lavici se mě ptali, proč půl hodiny před koncem dělám poslední střídání a dávám tam Antwiho. Já jim řekl: 'Protože chci vyhrát'. Dneska to vyšlo. Fotbal hrajete do 90 minuty, a dokud dýcháte, tak se perete. S tím se ráno probouzím, s tím žiju a usínám,« přidal Csaplár.

Sparta promarnila možnost jít na první místo v tabulce a s 13 body je druhá o dva za obhájcem titulu z Plzně. Naposledy letenský celek vedl ligu po čtvrtém kole v roce 2016. Příbram naopak pokračuje v povedeném návratu do ligy a má na kontě osm bodů.

»Nechtěl bych to nějak přeceňovat, nebo podceňovat,« řekl Slepička. »Dneska nejsem s naší hrou moc spokojený, protože si myslím, že kdybychom byli v jedenácti a hráli to, co normálně hrajeme, tak tady vyhrajeme. O tom jsem přesvědčený,« dodal.

(red)