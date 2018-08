Proti kratší pracovní době limity systému

Pětihodinovou pracovní dobu by v rámci svého zaměstnání ocenilo 45 procent Čechů. To ji pasuje mezi nejžádanější z netradičních benefitů, které fungují ve světě. Kratší pracovní doba by pro pětinu zaměstnanců znamenala méně stresu a přispěla by ke zvýšení pracovní pohody, vyplývá z průzkumu společnosti Up ČR mezi 525 zaměstnanci.

Po Francii či Německu dorazily úvahy o kratším pracovním týdnu i do České republiky. Odboráři chtějí prosadit zkrácení pracovního týdne o 2,5 hodiny. V některých zahraničních firmách jdou ale ještě dále a mluví o pětihodinové pracovní době.

Průměrná týdenní pracovní doba v ČR mírně klesá, loni se snížila na 41,1 hodiny proti 42 hodinám v roce 2003. Tato statistika samozřejmě může být i značně zkreslená, protože v mnoha firmách se stran pracovní doby často nedodržuje zákoník a lidé, aby si udrželi práci a trochu slušnou mzdu, bývají k dispozici i mnohem delší dobu. Odbory požadují zkrácení pracovní doby o 2,5 hodiny týdně na 37,5 hodiny při zachování stávajícího příjmu.

Zájem o zkrácení pracovní doby je mezi zaměstnanci podobný napříč věkovými skupinami, ocenili by je muži i ženy. Z průzkumu dál vyplynulo, že 40 % zaměstnanců by jako pracovní benefit přivítalo také neomezenou dovolenou.

Zkrácení pracovní doby na pět hodin loni zavedla například německá firma Rheingans Digital Enabler. Před dvěma lety k němu přistoupila americká společnost Tower Paddle Boards a zařadila se poté na seznam nejrychleji rostoucích firem ve Spojených státech. »Vedle zvýšení produktivity si firmy od podobných kroků slibují také snížení stresu zaměstnanců a zlepšení rovnováhy mezi profesním a osobním životem,« uvedla ředitelka obchodu společnosti Up ČR Petra Gubíková.

Odpůrci zkracování pracovní doby oponují například tím, že výrobní firmy budou muset přijmout další zaměstnance, aby plně pokryly výrobu. Řešení tohoto problému naráží na mantinely, v kterých se pohybuje kapitalistická společnost, ať už je to cykličnost ekonomiky, tedy střídání krizí a konjunktur a s tím spojené výkyvy v dostupnosti práce, nebo neustálá soutěž o co nejvyšší zisky.

(ici)