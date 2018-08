Alexander Dubček. FOTO - wikimedia commons

Expertka: Dubček nebyl zbabělcem, ale hrdinou

Alexander Dubček nebyl zbabělcem, ale hrdinou, je přesvědčena německá historička Susanne Schattenbergová. Rozhodnutí někdejšího prvního tajemníka ÚV KSČ podepsat v srpnu 1968 po obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy moskevský protokol bylo podle ní vedeno snahou zabránit rozsáhlému krveprolití.

»Upřímně řečeno ho vidím jako hrdinu. Myslím, že i v Německu obecně je vnímán jednoznačně ve velmi pozitivním světle,« řekla v rozhovoru s ČTK Schattenbergová. »Myslím, že jeho rozhodnutí nepostavit se do role mučedníka, ale souhlasit s tím (podpisem protokolu), bylo asi správné, protože mu bylo jasné, že jinak tanky v Praze způsobí ještě něco úplně jiného,« uvedla historička, která při univerzitě v Brémách vede institut zabývající se dějinami střední a východní Evropy.

Její pohled je diametrálně odlišný od hodnocení českého prezidenta Miloše Zemana, podle něhož patřil Dubček mezi politickou elitu, která se po okupaci Československa »podělala hrůzou... V Moskvě si naši tehdejší vedoucí představitelé mohli rovněž vybrat mezi dvěma věcmi. Ztrátou cti a ztrátou funkcí, ztratili čest a během několika měsíců ztratili i ty funkce,« řekl Zeman na adresu tehdejších politiků v roce 2015. Opakovaně ale ocenil Františka Kriegela, který jako jediný nepodepsal moskevský protokol obsahující mj. seznam opatření, která měla vést k »upevnění a obraně socialismu«.

Dosáhl maxima

Německá expertka Schattenbergová má za to, že Dubčeka není možné považovat za zbabělce, byť pro někoho může být jednoduché z dnešního pohledu takový soud učinit. Nakonec ale podle ní československé delegaci bylo jasné, že kromě drobných změn v textu ničeho víc nedosáhne. Sovětský premiér Alexej Kosygin dal prý tehdy jasně najevo, že jsou dvě alternativy - buď válka, nebo dohoda. »Většina to podepsala s vědomím, že tím zabrání krveprolití a že to je maximum, čeho v dané situaci mohou dosáhnout,« míní Schattenbergová.

Připomíná také, že to nebylo jediné jednání se sovětskou stranou, kde se Dubček a další politici snažili bránit Československo. Například na schůzce šesti zemí Varšavské smlouvy (Bulharska, Maďarska, Polska, NDR, Československa a SSSR) 3. srpna v Bratislavě se jim podařilo prosadit formulaci, že se spolupráce bude uskutečňovat na principech »suverenity a národní nezávislosti a územní nedotknutelnosti... Vlastně to byl úspěch, protože všichni jsou poté šťastní. Existuje fotka, jak Brežněv a Dubček radostně pozvedávají sklenici vína a oba si myslí, že svět je znova v pořádku. Ale oba ten dokument interpretují úplně jinak,« vysvětlila historička, podle níž se to jasně ukázalo v noci na 21. srpna.

Ve spolkové republice, která v roce 1968 také procházela bouřlivým obdobím, měli podle Schattenbergové Dubček a jeho snahy o otevření společnosti velké sympatie veřejnosti.

Slováci k 21. srpnu méně kritičtí

Slováci i po půlstoletí negativně hodnotí vojenské obsazení Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy v roce 1968, jejich postoj k této události je ale méně kritický než u obyvatel ČR. ČTK to řekla socioložka a analytička bratislavského Institutu pro veřejné otázky Zora Bútorová. Dodala, že názory Slováků na nejtvrdší období režimu včetně tzv. normalizace, která nastala po roce 1968, nejsou výrazně kritické. »Český pohled je vyhraněnější. To znamená, že odmítání okupace je ostřejší. Naopak, hodnocení Pražského jara je pozitivnější. Na Slovensku jakoby ani nebylo jasné, o co v Pražském jaru šlo, navzdory tomu, že postava Alexandera Dubčeka je hodnocena pozitivněji než v České republice,« řekla Bútorová, která se podílela na dřívějším česko-slovenském průzkumu veřejného mínění ohledně významných událostí ve společné historii obou států.

Dubček patří na Slovensku spolu se spoluzakladatelem Československa Milánem Rastislavem Štefánikem k nejlépe hodnoceným osobnostem novodobých dějin země. »Samotný pokus dát režimu lidštější tvář hodnotí lidé příznivě, patrně jako generační šanci, kterou bylo potřeba využít, ačkoliv se to ukázalo jako nerealistické. Zároveň je (Dubček) jednou z mála slovenských osobností a politiků, kteří jsou uznáváni v zahraničí,« řekla socioložka.

Češi si podle Bútorové více pamatují i stinné stránky historie. »Je to výsledek rovněž toho, že se to i kulturou, dokumenty a větší mediální přítomností těchto témat neustále zdůrazňuje,« uvedla Bútorová.

Socioložka upozornila, že postoje slovenské veřejnosti k historickým událostem jsou důležité i pro současnost. Dodala, že to představuje riziko pro mladou generaci na Slovensku, z níž nemalá část neví, k čemu v srpnu roku 1968 došlo.

Bútorová na základě výsledků výzkumů uvedla, že ve slovenských rodinách se obecně málo hovoří o veřejných záležitostech. »Když dětem a vnoučatům převyprávějí události rodiče a prarodiče autenticky na základě svých zážitků..., tak to má zcela jinou hodnotu, než když si přečtou stránku v učebnici nebo poslechnou výklad učitele,« dodala.

(rj)