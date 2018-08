Komunisté prý vždy lžou

Pan bývalý předseda ÚSTRu Žáček, dnes poslanec za ODS, se pustil do Vojtěcha Filipa za jeho výrok týkající se národností v sovětském politbyru, jež v roce 1968 rozhodovalo o vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Přitom Filip se zmínil především o tom, že v onom politbyru převažovali lidé různých sovětských národů, a proč tedy vše házet na Rusy, když Rus rodem Petrohradčan Alexej Kosigyn pro vstup vojsk do Československa tehdy nehlasoval, a byl dokonce proti. Nebyl sám. I další se připojili. Údajně Brežněv se zásahem váhal. Většina členů politbyra se však přiklonila k zásahu. Zvláště vstup údajně podporovali Ukrajinci Podgornyj, rodák z ukrajinské Kalinovky, a ministr obrany Grečko, rodák z ukrajinské Goladajovky. Byli ovšem i další, které československé předsednictvo v čele s Alexejem Dubčekem zřejmě rozčílilo svými neustálými sliby a nicneděláním. Nechci obhajovat ani jednu z obou tehdejších stran. Nebýt jejich nepochopení situace, nemuselo by k tragédii dvacátého prvního srpna dojít.

Skutečně největší vliv měli tehdy v sovětském politbyru Ukrajinci, včetně samotného Brežněva, rodáka z Kamenského na Ukrajině. Žáček nekonkrétně se vyjadřující ke slovům Vojtěcha Filipa vyslovil jediný svůj argument: Prý vždy, když komunisté vystoupí v Poslanecké sněmovně, ví, že budou lhát, tedy zvláště mluví-li o historii. »Historik« Pavel Žáček se za historika pokládá, ač je jen absolventem fakulty sociálních věd, tedy jakési Sorbonny antikomunismu. Historie je tam podružnou disciplínou, hlavní je ideologie a umění vysvětlit všechno všem, i když o věci pozdější diskutér neví vůbec nic, anebo málo. Je přece třeba překrucovat fakta a dát jim jistý odborný ráz. Ale lhát se skutečně nemá. Jenže to by nesměl existovat ÚSTR se svými vybíranými třešničkami vytrženými ze souvislostí a s dodanou patřičnou ideologickou polevou.

Ale nejde o polemiku s »historikem« Žáčkem. V komentáři k Filipovým slovům nesplnil zadání. Nevyvrátil nic z jeho slov. Jen ho obvinil ze lži, neměl odvahu – a snad to ani neví – říci, že nástupnickými státy po Sovětském svazu není jen Rusko, ale i další, postupně v devadesátých letech minulého století vznikající národní státy, často vedené nacionalisty. A vůbec mi nejde o 21. srpen, ale o cokoli, co často neprávem přičítáme jen Rusku.

A jeho slova o lžích každého komunistického poslance je třeba nebrat vážně, protože jde jen o to obvinit komunisty z toho, co sám dělá. Myslím, že Česká televize pozváním právě tohoto »historika« si moc nepomohla, protože argument, že komunisté vždycky lžou, použitý proti Filipovi, už dávno není působivý. Je totiž lží, kterou lidé, jako je pan Žáček, používají vždycky, když nejsou argumenty.

Jaroslav KOJZAR