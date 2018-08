Patolízalství po česku

Ctěný čtenář mi jistě promine, že se tento den, na rozdíl od jiných, nebudu věnovat událostem 21. srpna 1968. Cítím totiž potřebu vyjádřit se ke kauze ve sportovním prostředí, která se začala rozpřádat přesně před týdnem.

Pro ty, kteří svět branek, bodů a vteřin sledují jen z rychlíku, připomenu základní fakta. Pražská Slavia vypadla z Ligy mistrů poté, co ji v utkání na půdě Dynama Kyjev očividně a zcela nezpochybnitelně poškodili rozhodčí. Připomínám, že ukrajinský klub patří Ihorovi Surkisovi, bratrovi místopředsedy Evropské fotbalové asociace (UEFA) Hrihorije Surkise. Oba jsou výtečníci s korupční minulostí. To jen tak mimochodem…

Ale vraťme se zpět ke Slavii. Ta si totiž nenechala křivdu líbit a šéf klubu Jaroslav Tvrdík na sociální síti vyzval H. Surkise, který odhodil roušku nestrannosti a na webu Dynama naprosto nepokrytě napsal oslavné ódy na konečný výsledek utkání, k rezignaci z postu místopředsedy UEFA. Následoval i protest proti výkonu rozhodčích - rovněž pochopitelný. A stejně pochopitelně (bohužel) i zamítnutý…

Co však vnímám jako absolutně nepochopitelné, byla následná reakce Fotbalové asociace ČR (FAČR). Ta se českého klubu nejen že nezastala, ale naopak se do něj hrubě opřela. Takový přístup není ničím jiným než patolízalstvím – a to jsem ještě nepoužil synonymum tohoto slova, které je dosti hrubšího zrna. Přece v životě platí, že když je někdo nezákonně poškozen, má právo se ozvat. Směrem k soudu, policii či dalším úřadům. A když se lidem nelíbí politická situace, mohou se shromáždit na náměstí, podepisovat petice či vytvářet příslušné spolky. Tak to má v demokratické společnosti být! Ovšem – tady to vypadá, že ve fotbale je tomu jinak. Zde demokracie nevládne. Zařízl vás rozhodčí? Tak držte hubu a krok. Cokoli jiného je »přehnaná rétorika, která poškozuje český fotbal«, jak napsala FAČR. Jestlipak ho spíše nepoškozují ti pánové v kancelářích asociace!? Té tuzemské, samozřejmě. O UEFě už nemá cenu ani psát, že, pane Surkisi…

A ještě jedna věc. Komentátoři a experti – včetně řady českých – připomínají, že kdyby Slavia proměňovala šance, nemusela si stěžovat na rozhodčí. Ano, měla jich dost. Ale v tomhle případě mi to přijde jako srovnávání hrušek s jablky. Naprosto scestné! Rozhodčí přece není na trávníku od toho, aby hodnotil, kdo je lepší, ale pouze a výhradně aby dbal na dodržování regulí. Zahodím-li pět tutových šancí, je to výhradně můj problém a sudímu to nedává právo odpískat něco, co být odpískáno nemělo, nebo naopak přehlédnout něco, co bylo v rozporu s pravidly. A v případě, že rozhodčí píská špatně, může si dle mého skromného názoru stěžovat i ten, kdo špatně hraje. Přece i ten nejhorší fotbalista má právo na spravedlnost – na to, aby se pískala rovina.

Petr KOJZAR