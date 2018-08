50 let od konce snu

Nejen Česká televize je plna půlstoletého jubilea obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy. Odpůrcům tanků v ulicích našich měst a následného »trvalého pobytu« sovětských vojsk to nevadí; těm, kteří soudí, že bez oné »bratrské pomoci« by pokus o tzv. reálný socialismus zkrachoval o 20 let dříve, těm ona (pře)míra pořadů věnovaných 21. srpnu 1968 poleze krkem bez ohledu na argumenty, kterými by se kdo snažil ji vysvětlit, natož pochopit.

Faktem je, že podle aktuálního průzkumu veřejného mínění více než třetina mladých lidí v České republice netuší, že k nám nějaké tanky přijely - natožpak kdy a proč. A to je sakra velké, ba přímo alarmující číslo. Číslo, které se totiž netýká jen srpna před 50 lety, ale vůbec všech moderních událostí našich dějin. I těch, kde vojáci Rudé armády (a jejich velitelé) hráli jednoznačně pozitivní roli... Z tohoto důvodu lze intenzitu »srpnového retra« chápat. Ať už je její součástí hraný film Dubček (s premiérou na ČT dnes večer), nebo nový hraný film Jan Palach (s premiérou v kinech právě dnes); o bezpočtu reprízovaných, ale i premiérových dokumentů a celodenních speciálních vysíláních ani nemluvě. Tím spíš, že si letos v rámci osmičkového roku připomínáme i další události - od Února 1948 po (a to zejména) 100. výročí vzniku Československa, kterým dějepisný seriál v říjnu vyvrcholí.

Za sebe toho, že Pražské jaro zůstalo jen Pražským jarem, že se pokus o socialismus s lidskou tváří nemohl dočkat další fáze svého přirozeného vývoje, samozřejmě lituji. Nejen proto, že Alexander Dubček je pro mě pozitivní postavou - a to i díky tomu, že do poslední chvíle bojoval (jako skoro poslední vrcholný politik) za udržení společného státu Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků ještě na podzim 1992. Až do podezřelé autonehody na D1, která ho stála život.

Na druhou stranu se nedivím tomu, že Moskva pokus o vlastní (československou) cestu k demokratickému socialismu, nenechala dojít naplnění, že ono Brežněvovo »Éto váše dělo« nakonec bylo porušeno. Pomineme-li specifický vývoj v Jugoslávii či Rakousku, Řecko na jedné straně a Československo (či Maďarsko a Polsko) na druhé jsou dokladem toho, že ještě válečná dohoda mocností protihitlerovské koalice o poválečném rozdělení sfér vlivu byla dodržena až do samotného konce tehdejší fáze studené války. Vinit proto z čehokoli jen jednu mocnost by nebylo fér.

Roman JANOUCH