Litoměřický odborný seminář se blíží

Čtvrtý ročník celodenního odborného semináře, na kterém si posluchači se zájmem o politiku přijdou na své a vyslechnou zajímavé myšlenky a užitečná poselství, se blíží. Jak nás informoval jménem pořadatelů Petr Bureš, čtvrtý ročník Litoměřického odborného semináře se letos koná v sobotu 22. září, a opět v Kulturním domě Hrad v Litoměřicích.

»Letos se jedná o nejnabitější ročník. Osobnosti z různých oborů se sjedou na jedno místo a nabídnou spoustu zajímavého. Tradiční diskuse bude určitě také výživná,« řekl našemu listu Bureš a pozval všechny k účasti. Pokud někdo nebude moci zajet přímo do Litoměřic, bude k dispozici i další služba – přenos po internetu. »Bude to poprvé, co se tato akce bude přenášet živě po internetu. Jednáme s Parlamentními listy,« dodal.

Hlavní téma semináře se tento rok samo nabízí: »100 let od vzniku Československa – jak dál?« Promluví europoslankyně Kateřina Konečná, spisovatelka Lenka Procházková, ekonom a člen Slovenské akademie věd profesor Peter Staněk, politolog a poslanec Národní rady SR Ľuboš Blaha, politolog profesor Oskar Krejčí, publicista a historik Josef Skála, vysokoškolští pedagogové docenti Radim Valenčík a Petr Žantovský, lékař a někdejší ministr zdravotnictví Ivan David a vojenský analytik Martin Koller. V úvodu účastníky přivítá hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Vzhledem k počtu přednášejících a jejich myšlenkovému záběru je to prozatím nejobsáhlejší ročník Litoměřického odborného semináře.

Díky Kateřině Konečné pomáhá hradit náklady kromě pořádajícího KV KSČM Ústí nad Labem také frakce GUE/NGL. Zahájení je v 9 hodin v hlavním sále KD Hrad.

»Pokud budete, vážení čtenáři a čtenářky, vážit cestu do Litoměřic, určitě neprohloupíte. Prostory KD Hrad jsou velmi příjemné a důstojné takovéto akce,« pozval Bureš. Vstupné činí 50 Kč a v ceně je zajištěné občerstvení. Mediálními partnery jsou mj. i Haló noviny.

(mh)