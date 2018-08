Ilustrační FOTO - Haló noviny

Rodí se valorizace minimální mzdy

Minimální mzda by se mohla od roku 2020 zvyšovat tak, aby vždy od ledna odpovídala polovině průměrné mzdy z předloňska. Tento valorizační mechanismus navrhuje do novely zákoníku práce ministerstvo práce.

»Postupně bychom se měli dostat k tomuto cíli: 50 procent průměrné mzdy. Je to věc vyjednávání a hospodářského rozvoje. Měli bychom směřovat minimálně k částce 16 000 a uvidíme, jak se bude vyvíjet průměrná mzda,« uvedla po jednání s předáky Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). »V tuto chvíli potřebujeme si všichni sednout k jednacímu stolu a uzavřít nějakou dohodu. Pevně doufám, že se nám to podaří do konce srpna,« uvedla ministryně. Dodala, že konkrétní termín ale zatím není.

»Jsme rádi, že ministerstvo práce a sociálních věcí s tímto návrhem přichází, je i v souladu s tím, co požadují odbory,« řekla Haló novinám poslankyně Hana Aulická Jírovcová (KSČM), stínová ministryně práce a sociálních věcí. »Otázkou je, jak se k tomu postaví vláda, protože ta celou částku schvaluje. KSČM dlouhodobě říká, že je třeba minimální mzdu optimálně zvedat. Je to jeden z mála prostředků, jak zaměstnancům zaručit alespoň nějak adekvátní mzdu od podnikatelů. I když víme, že často používají i trochu jiné mechanismy, aby se vyhnuli výši minimální mzdy. Pokud jde o nárůst až na 16 000 korun, jsme trochu skeptičtí. Ne že by se nám to nelíbilo, ale nemyslíme si, že především hnutí ANO, s nímž je ČSSD v koalici, bude pro tak vysoký nárůst. Pro premiéra Andreje Babiše jsou zaměstnavatelé jedním z hlavních hráčů a víme dopředu, že zaměstnavatelé s tím souhlasit nebudou. Pan premiér se takovému navýšení určitě bude bránit,«

prohlásila komunistická poslankyně.

Od ledna 1500 navíc?

Minimální mzda od ledna činí 12 200 korun. Odbory pro příští rok žádají růst o 1500 korun, tedy o 12 procent. Podle zaměstnavatelů to neodpovídá hospodářskému růstu a pro firmy v některých odvětvích by tak vysoké přidání znamenalo problém. Navrhují zvýšení o 800 korun. Maláčová jako ministryně práce požadavek odborů podporuje. »Otázkou je, zda návrh paní ministryně před blížícími se senátními a komunálními volbami není trošku předvolební tah. Ale všechno se ukáže při projednávání ve vládě,« řekla Aulická Jírovcová.

Vláda Andreje Babiš (ANO) v programovém prohlášení uvádí, že připraví závazná pravidla pro předvídatelný růst minimální mzdy. Minulý kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) si předsevzal, že nejnižší výdělek přiblíží ke 40 procentům průměrné mzdy. Ta loni činila 29 504 korun. Pokud by se už v příštím roce přidávalo podle navrhovaných valorizačních pravidel, od ledna by měli lidé s nejnižšími příjmy vydělávat zhruba 14 750 korun. Ve skutečnosti to bude mezi 13 000 a 13 700 korunami.

Musejí se dohodnout

Odbory chystaný model navyšování podporují. Na výsledném vzorci se chtějí ale nejdřív dohodnout se zaměstnavateli a vládou na tripartitě. »Tato dohoda by následně šla do Poslanecké sněmovny... Zda bude valorizační mechanismus na 50 či 48 procentech, nebo zda dosáhneme 50 procent za šest či sedm let, je otázka, jak bude vypadat dohoda,« řekl předseda ČMKOS Josef Středula. Podle něho je už nyní problém dodržet poměr 40 procent průměrné mzdy. Dvoupětinový podíl není ale pro odbory dál přijatelný, dodal Středula. »Dosavadní střílení z jedné či druhé strany by mělo vést k jednomu jedinému - sednout si a dohodnout se. Jsem přesvědčen o tom, že bychom se mohli dohodnout během jediného jednání,« uvedl Středula. Šéf centrály nevyloučil, že pokud by kabinet s odbory nejednal, mohly by se ke stávkové pohotovosti zdravotnických odborů přidat i další svazy.

Ve hře i životní minimum

Zaměstnavatelé dlouhodobě volají po tom, aby byl pro zvyšování mzdy jasný vzorec a přidávaná částka se dala předvídat. Navázání na průměrný výdělek podporují. Šéf Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner už dřív řekl, že by s ohledem na situaci podniků měl podíl činit ale nejvýš 40 procent průměrné mzdy.

Ministerstvo práce by také mohlo v září předložit návrh na navýšení životního minima. Nyní propočítává možné částky, o které by se minimální hranice mohla zvednout, a jejich dopady na rozpočet. Životní minimum se využívá pro stanovení výše dávek pro lidi v nouzi či u přídavku na děti. Naposledy se upravovalo v roce 2012. Podle Maláčové musí být případný návrh provázaný s přípravami státního rozpočtu.

(ng)