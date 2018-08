Ilustrační FOTO - Pixabay

Propustit zaměstnance není v ČR i jinde jednoduché

Pravidla pro propuštění z práce jsou v ČR jedny z nejpřísnějších v Evropě. Se zaměstnancem, který třeba »jen« nezapadá do týmu, je u nás jen velmi těžké se rozloučit. Pokud jde o náklady na propuštění zaměstnance z organizačních důvodů, je ČR čtrnáctá ze 36 zemí, které poskytly potřebné informace.

Vyplývá to ze studie společnosti Deloitte, která porovnávala 46 zemí Evropy, Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie. Vyšší náklady než v ČR mají v Evropě při propouštění z organizačních důvodů například v Itálii, Belgii, Francii nebo na Slovensku. Naopak nižší jsou v Rakousku či Německu. »Kalkulace nicméně nezohledňuje případy, kdy zaměstnavatel zaměstnance propustí bez zákonného důvodu (tedy neplatně) a ten výpověď úspěšně napadne žalobou u soudu. V takovém případě se pro zaměstnavatele náklady výrazně navyšují, mimo jiné i o náhradu mzdy,« uvedla advokátka Deloitte Legal Anna Szabová.

Expert KSČM na sociální problematiku, dlouholetý bývalý poslanec Miroslav Opálka shrnul svou reakci do tří tezí. »Jednak nám řada konkrétních příkladů z praxe ukazuje, že ne vše tak, jak je na papíře, je i v reálu. Takže i když naše předpisy jsou přísnější, mnozí zaměstnavatelé se zaměstnanci nezacházejí podle zákoníku práce. Druhá teze by byla, že zákoník práce už prošel řadou novel, situace pro zaměstnavatele se změkčila, a zbavit se zaměstnance zejména prostřednictvím strukturálních změn je docela jednoduché. A pokud vím, tato možnost se využívá maximálně,« zdůraznil pro Haló noviny Opálka. »A myslím si, že není cesta přibližovat se k Evropě tím, že bychom změkčovali naše zákony, i když tlak Hospodářské komory a jiných zaměstnavatelských svazů je veliký. Chtějí se samozřejmě konkurenčně vyrovnat,« dodal Opálka

Itálie, Švédsko, Francie - tam se nejhůř propouští

Studie porovnává legislativu v daných zemích a pracuje se šesti porovnáními nákladů, v nichž reflektuje tři vzorové příklady propuštění zaměstnance na různých úrovních služební seniority a s různou výší odstupného, stejně jako rozdíly mezi zdůvodněným nebo nezdůvodněným propuštěním. Zohledňuje pouze propuštění ze strany zaměstnavatele, nikoli rozhodnutím zaměstnance.

Mezi šesti nejnákladnějšími zeměmi figurují Itálie, Švédsko a Francie, a to bez ohledu na to, zda je důvod výpovědi organizační nebo nikoli. Doplňují je Brazílie, Thajsko a Belgie u výpovědi z organizačních důvodů a Slovensko, Lucembursko a Irsko u výpovědi bez objektivního důvodu na straně zaměstnavatele nebo zaměstnance.

»Pro české zaměstnavatele je relevantní jen polovina příkladů, neboť zdejší legislativa nepřipouští dát zaměstnanci výpověď, aniž by byl dán některý z důvodů uvedených v zákoníku práce,« dodala Szabová. Podobná situace jako v ČR je v Nizozemsku, Lotyšsku, Chorvatsku či Slovinsku. Naopak v Itálii, Německu a řadě dalších evropských i mimoevropských zemí je výpověď bez existence objektivního důvodu přípustná. Související náklady se však v řadě z nich ve srovnání s případem výpovědi opřené o objektivní důvod liší. Pouze Nizozemsko a Velká Británie stanovily maximální výši odstupného při výpovědi z organizačních důvodů. Jinde stejně jako v ČR záleží na vůli zaměstnavatele či jeho dohody se zaměstnancem - odstupné může být navýšeno nad zákonné minimum libovolně.

Téměř ve všech zemích hraje klíčovou roli z hlediska nákladů na propouštěného zaměstnance délka jeho působení u dané společnosti. Říká se tomu služební seniorita. V ČR je podle ní odstupňované odstupné při výpovědi z organizačních důvodů. Přibližně u poloviny zkoumaných zemí nejsou statutární zástupci společnosti před propuštěním chráněni. To platí i pro české jednatele nebo členy představenstva, kteří ze zákona nemají výpovědní dobu ani nárok na odstupné, pokud si ho nesjednali ve smlouvě o výkonu funkce. Ve většině zemí včetně ČR se zaměstnanec, kterému byla dána výpověď nezákonně, může domoci pokračování pracovního poměru.

(ku)