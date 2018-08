Ilustrační FOTO - Pixabay

Sněmovna dnes rozhodne o zvyšování důchodů

Poslanci dnes rozhodnou o podobě důchodové novely. Ve hře jsou dvě varianty. Sněmovní, tu kromě vládních stran podporují také komunisté a Piráti, a senátní, za jejíž přijetí se přimlouvala Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP).

Podle vládního návrhu, který již jednou získal podporu dolní komory, by se mělo změnit složení penze tak, že by si víc než dosud přilepšili lidé s nízkým důchodem a zásluhovost by se mírně oslabila. Seniorům nad 85 let by se měl pak důchod zvednout ještě o 1000 korun. Podle Senátu by se tisícikoruna navíc měla ale začít vyplácet všem seniorům, kteří jsou v důchodu alespoň 25 let.

NRZP vyzvala poslance, aby hlasovali pro senátní verzi. Podle rady by tato úprava zlepšila situaci lidí, kteří jsou dlouho v invalidním důchodu, nemohli kvůli tomu vydělávat a spořit si a mají nízké penze. Týkat by se to mohlo asi 50 000 osob. Výdaje by se tak zvedly asi o 600 milionů.

»Jsme přesvědčeni o tom, že senátní verze zákona je podstatně spravedlivější. Zohledňuje situaci lidí, kteří jsou na tom ekonomicky nejhůře. Ti, co jsou dlouhodobě v invalidním důchodu, neměli možnosti si vytvořit úspory. Prakticky celý život žijí na hranici bídy,« řekl novinářům předseda NRZP Václav Krása. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení je průměrná invalidní penze o víc než 1300 korun nižší než průměrný starobní důchod.

Neohrozit jednání o státním rozpočtu

Je ale pravděpodobné, že dolní komora dnes prosadí svoji verzi. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) sněmovní verze novely - na rozdíl od senátní - netrestá ty, co déle pracovali. »Ti lidé, kteří zůstali déle na trhu práce, tak by dostali ten zvýšený důchod adekvátně o 25 let později,« uvedla. Senátní návrh podle ní znevýhodňuje ty, kteří šli do důchodu později a pracovali déle.

Sněmovní verzi podpoří také poslanci KSČM. Podle předsedy ÚV KSČM a prvního místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa je k tomu vedou dva důvody. Prvním z nich je poměrně široká podpora, kterou předloha ve Sněmovně získala. Druhým důvodem je fakt, že senátní návrh by znamenal zásah do státního rozpočtu v objemu dvou miliard korun. »To by mohlo napříště ohrozit jednání o státním rozpočtu. Připomínám, že podle Ústavy ČR Senát na státní rozpočet vliv nemá,« řekl Filip před časem novinářům.

Pro sněmovní verzi novely se vyslovili také Piráti. Senátní návrh podle nich zvýhodňuje lidi, kteří odešli do důchodu předčasně. »Člověk, který odešel do předčasného důchodu, by byl zvýhodněn, a člověk, který odešel později, by byl znevýhodněn,« řekl novinářům poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Novela by měla platit od září

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci března starobní, invalidní či pozůstalostní penzi 2,9 milionu lidí. Starobní důchod pobíralo 2,4 milionu lidí, průměrně činil 12 347 korun. Své důchodové systémy mají pak i resorty obrany či vnitra.

Na konci loňska pobíralo invalidní důchod 424 242 lidí. Invalidní důchod prvního stupně mělo na konci loňska 166 077 osob, v průměru pobírali 5998 korun měsíčně. Celkem 72 708 lidí mělo penzi druhého stupně, a to průměrně 6922 korun. Invalidních důchodců třetího stupně bylo 185 457, v průměru dostávali 10 655 korun.

