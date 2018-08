Dějiny české státnosti

Kniha plzeňského autora Jana Drnka Dějiny české státnosti se mi dostala do rukou během horkých letních dnů, kdy ve stínu často člověk hledá vhodnou formu oddechu. Autor se ve svém díle snaží pomocí oslího můstku dokázat blahodárný vliv pomazaných rodů, zejména habsburské rodové linie, na život v našich končinách.

Dílo autora je přínosem v jednoduchém a čtivém popisu našich národních dějin od příchodu na horu Říp do konce vlády posledních Přemyslovců. Zejména období do roku 1000 napsal poutavě, bez zabíhání do zbytečných podrobností s jasnou linkou děje. Jeho popis křtu 14 vůdců českých kmenů v lednu roku 845 a následné napadení Čech i Moravy německými vojenskými družinami názorně ukazuje nástroj církve jako pozlátka a falešného fikusu moci. Neúmyslně tak odhaluje skutečnou roli církve, bez níž si v závěru díla spořádaný stát nedokáže představit. V našem kulturním okruhu tento vztah umocnila další zkušenost s církevním vztahem ku pravdě a demokracii v osobě upálení nejen mistra Jana Husa.

Čím víc se autor dostává do současnosti, tím víc se sám jako přiznaný konzervativec a legitimista dostává do kruhu svých představ a přání.

Vrcholem všeho je představa aktivního odporu proti Hitlerovi, kdyby na trůnu česko-rakousko-maďarského soustátí zůstal náš poslední císař Karel I. Ten, který si ani neporadil s uzurpujícím regentem Horthym v samotném Maďarsku. Nekritický je i k Františku Josefu I., který tak těžce zradil Rusko v krymské válce, kdy mu Rusové intervencí na pozvání zachránili vládu v Uhrách předtím v roce 1849.

Poučný z dějin je i fakt, že zatímco Přemyslovci a Lucemburkové byly rody plné zrad a naschválů, Habsburkové cíleně postupovali vpřed a navzájem se podporovali. Z toho by si měla vzít příklad i současná krizí zmítaná levice. Kdy spolustraník či jiný zástupce levicových myšlenek je často větším nepřítelem než zástupce konzervativní pravice. Autor dobře popsal sice na kapitalismu přelomu 18. a 19. století chamtivý kapitalismus u nás a roli peněz. Samozřejmě v době naší v tomto případě dává za vinu neexistenci královského trůnu a krále v nynější České republice s oporou církve.

Knize by pomohla lepší kontrola faktů a dat, kdy se čtenář například dozví, že červen má 31 dnů nebo že panovník otočením stránky mění jméno otce. Jsou to zbytečné chyby odpovídající tržnímu spěchu díla, které si zakládá na odpovědnosti a záruce správnosti fungování systému konzervativních hodnot.

Dílu chybí oponentní úvodní slovo, které by jistě přispělo k lepšímu pochopení vývodů autora a cílů, k němuž kniha směřuje. Knížku mohu doporučit všem, kdož chtějí poznat vývody současných legitimistických hodnot a jejich zpožďování za realitou všedního dne. Vždyť bývalého bulharského cara Simeona II. skousli Bulhaři coby premiéra pouze čtyři roky na počátku nového tisíciletí, než jeho vládu ukončily hlasy pro socialisty.

Zdeněk MILATA