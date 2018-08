Za sklem

I když je v těchto dnech nosným tématem rok 1968, nechci do historie vrtat, už proto, že jsem ji nezažila. Vím jen, že něco vzala a něco dala. Každému trochu něco jiného. Žijeme ale dnes. A co vím a co mě zvláště v posledních dnech na několika zážitcích zklamalo, je pocit, že jestli nám něco dnešní doba vzala, tak je to vzájemnost, soudržnost, kontakt, obyčejnou lidskost.

O tom, že spolu nejsme schopni mluvit, že se rozhádají staří přátelé kvůli jinému názoru na tu či onu politickou událost, o tom již bylo psáno. Vedle velkého politického světa ale každý prožíváme ten svůj obyčejný. Jdeme si za svým, v každodenním pachtění se za výdělkem. A zapomínáme se dívat kolem sebe. Anebo se dívat raději nechceme.

Vyprávěla mi kamarádka cukrovkářka, že se jí udělalo špatně. A aby nepadla, sedla si uprostřed peronu v odpolední špičce na zem. Davy lidí ji míjeli, někteří i nakopli, ale nikdo se nezeptal, proč tam sedí, nebo jestli dokonce nepotřebuje pomoc.

I já jsem viděla na stanici Muzeum v metru jednou v podvečer ležet chlapa na zemi, kolem střepy z rozbité lahve. Ano, člověku se honí hlavou všelijaké myšlenky. Žije? Bude agresivní, když na něj sáhnu? Není nemocný? Nenakazím se něčím? Ale stejně jsem šla, a když jsem neviděla reakci, sáhla jsem mu na krk, jestli žije. Žil, dýchal a paní opodál mě zatáhla za ruku, že už je policie na cestě, že tady lidi volali.

Je hezké, že volali. Ale nikdo z nich nesáhl a nezkontroloval, jestli dotyčný třeba nepotřebuje masáž srdce či uvolnit dýchání. Nevím, jestli se lidé bojí kontaktu ve vidině nebezpečí, jestli se štítí, nebo prostě nevědí, jak mají postupovat.

A už vůbec mi nejde na rozum, jak lidé mohou, jsou-li svědky nějakého neštěstí, nejen že nepomoct, ale ještě si tuto »úžasnou nevšední událost« natáčet na mobil. Jako by je sklo mobilního telefonu oddělovalo od reality a oni byli jen diváky sledující napínavý film z pohodlí gauče. Ten zážitek, který nahrají a nasdílejí, je jedinečnou metou jejich dne. Vůbec jim snad nedochází, že tou událostí trpí člověk a že oni nejsou jen držadlem mobilu, ale také člověkem, který má soucit, zodpovědnost, nebo minimálně morální povinnost pomoci. Sklo mobilu tak z mnohých dělá lidi s dokonalým virtuálním životem bez vnímání skutečného života…

Helena KOČOVÁ