Ilustrační FOTO - Pixabay

Kritika arabských zemí

Účastníci letošní tradiční muslimské poutě do Mekky kritizují arabské vůdce, kteří se podle nich nedokázali spojit a zablokovat rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o přesunu ambasády USA do Jeruzaléma.

Informovala o tom agentura Reuters. Americký krok pobouřil Palestince i zástupce dalších arabských zemí. Jeruzalém je nejožehavějším bodem izraelsko-palestinského konfliktu. Palestinci chtějí jako metropoli svého budoucího státu převážně arabsky mluvící východní část města, kterou Izrael obsadil v roce 1967 a později anektoval. Izraelská vláda ale považuje Jeruzalém za nedělitelné hlavní město židovského státu.

Trump loni v prosinci oznámil, že USA považují Jeruzalém za hlavní město Izraele a že tam bude přesunuta americká ambasáda. Úřad byl následně v Jeruzalémě oficiálně otevřen letos v polovině května u příležitosti 70. výročí vyhlášení nezávislého Izraele.

»Svůj podíl na tom mají i arabští vůdci,« uvedl o přesunu ambasády 53letý Saad Avad, který na pouť do Mekky dorazil ze Súdánu. »Pokud by arabští vůdci byli jednotní a dodržovali korán a sunnu (tradice o skutcích a výrocích proroka Mohameda), pro Američany a kohokoli jiného by bylo nemožné něco takového udělat,« dodal.

»Arabové jsou slabí a k otázce Jeruzaléma nezaujali stanovisko,« myslí si jiný z poutníků, 70letý Hilál z Alžírska. Někteří se domnívají, že Saúdská Arábie Palestince ve sporu o Jeruzalém důrazně nebránila kvůli tomu, že pro ni bylo naopak výhodnější být s Trumpem zadobře kvůli jeho tvrdému postoji k Íránu.

Saúdská Arábie, která je strážcem dvou nejsvatějších muslimských míst - Mekky a Mediny - a organizuje každoroční muslimskou pouť zvanou hadždž, poutníky vyzvala, aby v souvislosti s poutí odložili své politické obavy a soustředili se na duchovno, napsala agentura Reuters. Muslimská pouť pokračovala modlitbami na pahorku Arafát.

(čtk)