Co je to za politiku?

Co mám na mysli? Novou zločinnou důchodovou reformu, kterou předložila vláda Ruské federace pod vedením Dmitrije Medveděva. U žen je posunuta hranice dokonce o osm let a u mužů o pět. Přitom prezident Vladimir Putin je zásadně proti a několikrát to už zdůraznil. Nebudu zde uvádět všechny negativní dopady z pohledu ekonomiky nebo sociologie. Jednoduše účelem této důchodové reformy je snížit výkon produktivity země, dále reforma zamezí progresivní kontinuální generační výměně. Lidé budou na svých pracovních místech muset zůstat, dokud nedosáhnou na důchod, zpomalí se vědeckotechnický rozvoj a mladí se budou moci méně uplatňovat, získávat praxi a rozvíjet. Tito mladí budou odcházet jinam, pravděpodobně i s rodinami, a je otázka, zda se vrátí.

Co z toho plyne? Premiér Medveděv se svou vládou, »nevím proč«, udělal v této zásadní věci zcela nepřijatelný krok, proti svému vlastnímu národu. Medveděv už jednou tak vážný krok udělal, ale jiného druhu. Sedmnáctého března 2011 ovlivnil rozhodnutí RB OSN a nevyužil práva veta (mimochodem ani ČLR to tehdy neudělala), tím bylo umožněno přijetí bezletové zóny nad Libyí, která znamenala rozbombardování této země, vraždu Muammara Kaddáfího - důsledkem byl rozvrat a destabilizace značné části Středního východu, pod vlajkou »arabského jara«. To následně pomohlo posílit ISIL k jeho rychlému rozšíření. Aby se ISIL nepřesunul na území RF, byl nucen Putin, což byl jeden z hlavních důvodů, v Sýrii zasáhnout. Teprve po jeho zásahu a podpoře »legitimity« vlády v čele s Bašárem Asadem začal ISIL ztrácet vydobytá území, tím i zdroje, ale také i podporu spojeneckých sil s takzvanou koalicí ochotných.

Tady se nabízí otázka, proč Putin tedy jmenoval Medveděva předsedou vlády? Kdyby to neudělal, získal by velmi vlivného nepřítele a spolu s ním i spoustu dalších, hrozila by destabilizace země a toho by se pátá kolona velmi ráda chopila. Takto také může mít Putin větší kontrolu nad Medveděvem. A koneckonců v některých podstatných otázkách ho může navést, aby jednal ve prospěch zájmů Ruské federace.

Je vidět, že, ať už doma či ve světě, je v zásadě důležité, abychom v politice sledovali důsledky jednotlivých kroků politiků a hlavně, jaké to má dopady na zájmy vlastního národa a jestli to není právě proti jeho zájmům.

Roman BLAŠKO