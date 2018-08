O rovnosti

Volnost, rovnost, bratrství. Heslo francouzské revoluce přeznamenávající nástup nového společenského řádu bylo dlouho vyslovováno s revolučním patosem. Dnes je jeho podstata, tedy chápání rovnosti mezi lidmi, v zásadě banalitou. Změnilo se v přístup, že jsou-li si lidé rovni, mělo by být jejich právo, povinnost a postavení stejné. Oprávněně se však ptáme: o jakou podstatu rovnosti se jedná, chceme-li zjistit, zdali platí?

Někteří kritici tvrdí, že lidé si nemohou být rovni už proto, že se liší v mnoha ohledech - biologicky, fyziologicky, morfologicky, psychologicky, ale i výkonností, dovedností, inteligencí a charakterem. Tento zdánlivě reálný a racionální přístup není moudrý. Neboť se netýká ideje rovnosti, kterou máme na mysli. Objektivní odlišnost lidí daná jejich odlišným genetickým vybavením neznamená jejich různou »odstupňovanou« hodnotu ani předstupeň nějaké společenské hierarchie.

Nepochybně jsou mezi námi lidé, kteří ideu rovnosti znevěrohodňují. Nemusí to být rasisté, xenofobové, stoupenci apartheidu, reakční eugenici apod. Mohou to být i ti, kteří jen nemusí mít za souseda Roma, Araba, Ukrajince či Žida, i když jinak vlastně »proti nim nic nemají«. Každý chceme sousedy milé, nekonfliktní, přátelské. To je ale oboustranný vztah.

O rovnosti můžeme mluvit i v souvislosti s náboženskou tradicí. Není náhodné, že jakobíni především vztyčovali proti náboženskému tmářství kult rozumu a sochu Svobody. Církev svou samotnou existencí programově rozděluje svět na vyvolené a ty, kterým bude dopřáno »království nebeské«. Málo kdo porušuje přirozenou morálku, základní hodnoty lidství a rovnosti mezi nimi jako církev. Proto boj proti církevnímu tmářství je bojem vpravdě civilizačním. Odkaz Husův je bohatým zdrojem poučení.

Tvrdím, že skutečnou podstatu rovnosti mimořádně přesně formuloval Karel Marx principem »každý podle svých schopností«, z něhož vyvodil objektivní charakter dělby práce. Z logiky věci plyne, že skutečná rovnost člověka před právem a povinností je možná pouze v socialistické společnosti. Ostatně není třeba připomínat, že neúspěch socialistické výstavby byl do značné míry způsoben právě nerespektováním zásad rovnosti mezi lidmi. Pamětníkům není třeba připomínat slogan, že všichni jsme si rovni, ale někteří si jsou rovnější. Ještě bych dodal vliv závisti. Mnohdy totiž nešlo o to, aby se lidem žilo lépe, ale o to, aby se jednomu nežilo lépe než druhému.

Pokud říkáme, že si jsou lidé rovni, myslíme tím rovnost před zákonem na základě lidské důstojnosti, která přísluší každému, a kterou nemá nikdo právo pošlapat. Opakem je nerovnost, která lidi kategorizuje, a s níž se nelze smiřovat.

Ladislav ŠAFRÁNEK