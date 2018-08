Je nutné vždy dobře přemýšlet

Mnozí kroutí nevěřícně hlavou, opět řešíme tzv. pamlskovou vyhlášku. Nápad, který vznikl, zakazoval téměř vše, co děti mají rády. Některé školy zrušily bufety, jiné začaly svačiny vyrábět samy v jídelnách. Pozadu se svými nápady nezůstaly ani děti. Když něco nechtějí, těžko je někdo donutí. Svačiny začaly nakupovat v okolních obchodech.

Rozhodně není dobré být až tak ortodoxní a nutit školáky zdravým návykům až při vstupu do školy. Základní návyky dítě dostává v rodině. V dnešní moderní době téměř každá maminka zná, jak dítě zdravě stravovat. Možná by bylo lepší věnovat se osvětě pro rodiče, nežli vydávat striktní zákazy.

Dnes se pamlsková vyhláška uvolňuje. Do škol se vrátí více druhů pečiva, šunka, bagety a bylo by dobré, aby se vrátilo i mléko a mléčné výrobky. Pokud chce stát dirigovat i svačiny dětí, měl by pečlivě přemýšlet, zdali zákazy nezpůsobí více škody nežli užitku. Dalším tématem jsou školní pomůcky pro prvňáčky. Zde by bylo dobré se zamyslet, jak rodinám s dětmi pomoci. Náklad na výbavu prvňáčka je pro rodiče velmi vysoký. Školy nadiktují seznam a rodiče musí platit. Někdy je i problém pomůcky, které si škola přeje, zajistit. Ve většině případů máme základní školství zdarma, proto by se mělo ministerstvo školství zamyslet a školám poskytnout finance na vybavení žáčků prvních tříd. Při dobré vůli by to nemusel být neřešitelný problém. Rodičům by tak odpadlo cestování po obchodech a značné náklady.

Ivo POJEZNÝ, poslanec (KSČM)