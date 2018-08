Okupace, nebo něco jiného?

Paní Němcová, jinak letitá poslankyně našeho parlamentu, v úterý v pozdně večerní čas perlila. Šlo o 21. srpen a vstup vojsk Varšavské dohody na naše území. Odmítla názor Stanislava Grospiče, jenž byl účastníkem této pozdně večerní besedy na stanici ČT24, že bychom měli šetřit se slovem »okupace«, pokud jde právě o ony srpnové události roku 1968. Přitom v televizi o nějaký čas předtím v besedě s historiky, taktéž nenakloněnými obraně vstupu vojsk, zaznělo několikrát, že o okupaci se v tomto případě hovořit nedá. Miroslava Němcová rozčilená na infarkt – bál jsme se, aby nezkolabovala přímo na obrazovce – téměř bouchla do stolu a ječela - jiné slovo mě nenapadá, že šlo a šlo o okupaci.

Zamyslel jsem se nad oním slovem »okupace«. Co se jím vlastně myslí? Podle Wikipedie jde o situaci, kdy »ozbrojené síly jedné ze znepřátelených stran obsadí část území druhé strany a jsou schopny je udržet a vykonávat zde své pravomoci…. O okupaci jde i v případě, že se okupující mocnost nesetkává s ozbrojeným odporem. Svojí dočasnou podstatou se vojenská okupace odlišuje od kolonialismu nebo anexe. Nejedná se tedy o připojení daného území k státnímu území okupační mocnosti, nýbrž o prozatímní výkon státní moci«.

Byla tato definice naplněna? Posuďme sami… Srovnejme si okupaci z roku 1939 nacistickou mocí a to, co se stalo 21. srpna 1968. Předem podotýkám, že nejsem stoupenec vstupu vojsk Varšavské dohody na naše území, jež vlastně ublížilo socialismu nejen u nás, ale i ve světě.

Po 15. březnu 1939 převzalo skutečnou moc v zemi hitlerovské Německo a jen některé správní úkony byly ponechány, přitom musely být odsouhlaseny německým státním tajemníkem nebo protektorem, v pravomoci loutkové české vlády… Stalo se něco podobného po 21. srpna 1968?

Po 15. březnu 1939 musely všude být českoněmecké nápisy, byly zavřeny české vysoké školy, aby přestala existovat česká inteligence… Stalo se něco podobného (ruština) po 21. srpnu?

Po 15. březnu byly vypracovány plány na postupnou likvidaci českého národa… Bylo připravováno něco podobného v rámci Varšavské smlouvy nebo třeba v Moskvě?

Po 15. březnu měli být ti, kteří by nebyli schopni germanizace a přece jen přežili běsnění nacistické moci, přestěhováni na Sibiř nebo jinam… Bylo něco takového plánováno i po 21. srpnu?

Po 15. březnu a dalších událostech byly vyvražděny Lidice a Ležáky, vražděni lidé v Leskovicích, Lejčkově, Prlově, na Ploštině, v okolí Barrandova, atd. Je nějaký příklad podobného jednání po 21. srpnu, pokud jde o rozmístěná vojska Varšavské dohody (Sovětského svazu) u nás?

Po 15. březnu byly desetitisíce našich občanů nacistickou mocí postupně poslány do koncentračních táborů, z nichž se tisíce nevrátily… Bylo něco podobného po 21. srpnu způsobeno rozmístěnými vojsky?

Po 15. březnu, konkrétně po nástupu Heydricha, česká vláda musila za ministra hospodářství přijmout říšského Němce a jednat německy… Stal se ministrem, dejme tomu průmyslu, nějaký ruský, polský, maďarský nebo bulharský občan a kvůli němu (nejen kvůli němu) se veškeré vládní jednání neslo v ruštině?

Po 15. březnu byly i na naše území uplatněny norimberské zákony, postupně do Terezína či jinam, posíláno obyvatelstvo, jež mělo židovské předky, aby nakonec převážná část z nich skončila své životy v Osvětimi nebo jiných vyhlazovacích táborech… Bylo něco podobného uskutečněno i po 21. srpnu?

Je možné se dále ptát a těžko bychom, pokud jde o 21. srpen, naplnili definici okupace. To by paní Němcová měla vědět. Je nepoučitelná, stejně jako mnozí mainstreamoví žurnalisté. To vše nic nemění na tom, že vstup vojsk Varšavské dohody byl tragédií a že byl jedním z »hřebíčků do rakve« tehdejšího pojetí socialismu.

Jaroslav KOJZAR