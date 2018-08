Ilustrační FOTO - Haló noviny

Online se loni prosázelo skoro 60 miliard

Podíl kurzových sázek, které byly uzavřeny na internetu, loni meziročně vzrostl o 3,3 procentního bodu na 91 procent. Klienti v kurzových sázkách prosázeli 64,6 miliardy korun, z toho přes internet 58,7 mld. Kč.

Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Internetové sázení je v ČR povoleno od roku 2009, kdy jeho podíl na trhu kurzových sázek činil téměř dvě pětiny.

Celkově loni prosázeli Češi rekordních 224,1 mld. Kč, meziročně o 14,1 % více. Nejvíce peněz, 114,6 mld. Kč, vložili do technických her, tedy hlavně automatů v hernách nebo na internetu. Kurzové sázení bylo na druhém místě. Jeho objem vzrostl meziročně o 12,5 %. V porovnání s rokem 2009 je to zhruba 4,5krát více.

»U nás se v současné době podíl internetových sázek blíží 95 %, což velký prostor k růstu online podílu už neskýtá. Stále máme kolem tisíce poboček a určitá procenta na celkovém objemu sázek budou pobočkoví klienti držet stále,« sdělil mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.

Velký podíl na internetových sázkách tvoří live sázky, které lze uzavírat opakovaně v průběhu zápasu. Podle Hadravy tvoří asi polovinu všech sázek přijatých online. »Popularita live sázek se stabilizuje, je ale u každého sportu nebo události jiná. Například u nedávného fotbalového mistrovství světa live sázky představovaly necelou čtvrtinu všech sázek. O něco větší podíl mají live sázky u tenisu nebo basketbalu, ale opět záleží, o jakou konkrétní akci se jedná,« doplnila mluvčí Chance Markéta Světlíková.

Podle mluvčího Fortuny Petra Šraina pro live sázky hovoří větší akčnost, schopnost reagovat na průběh utkání a doplňkový servis, zejména live streamy.

Současně roste popularita sázek uzavřených přes mobilní aplikace. »Chytrý telefon je dnes nedílnou součástí života, není se tedy čemu divit, že právě na mobilních platformách raketově stoupá podíl přijatých sázek. Už je to kolem 50 %,« uvedl Hadrava.

Přestože podíl sázek uzavřených v kamenných pobočkách klesá, sázkové firmy jejich počet nijak výrazně nesnižují. »Role poboček je v českém prostředí zcela nezastupitelná, proto naší prodejní síti věnujeme maximální pozornost, snažíme se ji neustále optimalizovat, vylepšovat, balancovat s vhodným poměrem vlastních obchodů a těch partnerských,« dodal Šrain. Podle Světlíkové je úloha poboček důležitá třeba jako servisní místo pro registraci nových klientů.

Kurzové sázky v České republice zavedla jako první v roce 1990 Fortuna, brzy se přidal Tipsport. Ministerstvo financí eviduje údaje ze sázkového trhu od roku 1999, kdy sázkaři prosázeli 4,16 mld. Kč, což je oproti loňskému roku jen zhruba sedm procent. Náběry v kamenných pobočkách dosáhly vrcholu v roce 2006, a to celkem 12,3 mld. Kč. Od té doby mají sestupnou tendenci.

(ici)