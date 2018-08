T-14 armata. FOTO - wikimedia commons

Ruská armáda se soustřeďuje na úspory

Ruská armáda nemá v úmyslu nakupovat velké množství nových ruských tanků Armata nebo transportérů ruské výroby Bumerang, protože jsou příliš drahé.

Podle zprávy listu Kommersant to prohlásil místopředseda ruské vlády Jurij Borisov, který má v kabinetu premiéra Dmitrije Medveděva na starosti armádní výzbroj. Ruské ozbrojené síly musejí podle Borisova při modernizaci postupovat úsporně.

Tank T-14 Armata se poprvé představil v roce 2015 na vojenské přehlídce na moskevském Rudém náměstí. Střední tank, který ruští zbrojní experti označují za senzační novinku, měl podle původních plánů rozšířit výzbroj ruských jednotek už letos. Podvozek tanku má vysokou nosnost, takže může na jeho platformě vzniknout bojové vozidlo pěchoty, samohybné dělo nebo obrněný transportér.

»Proč bychom měli Armatami vyzbrojit armádu, stačí nám tank T-72,« prohlásil podle Kommersantu Borisov. »Tanky T-72 mají vynikající pověst, cenou, účinností i kvalitou značně převyšují americké tanky Abrams nebo německé Leopardy,« konstatoval vicepremiér.

Kromě Armaty podle Borisova armáda ve větším množství nenakoupí ani nová kolová bojová vozidla pěchoty Bumerang. »Nijak zvlášť je nepotřebujeme, ve srovnání s dosavadními jsou drahá,« řekl místopředseda ruské vlády. Ozbrojené síly musejí šetřit, a to i při modernizaci výzbroje, dodal.

Ruská armáda podle Kommersantu uzavřela první kontrakt na dodávku stovky tanků Armata v roce 2016. Vloni ruská státní zbrojní firma Rostěch oznámila, že masová výroba nových tanků začne oproti plánům o rok později, tedy v roce 2019. Cena za kus se má pohybovat kolem 250 milionů rublů (88 milionů korun); tržní cena tanku T-72 je kolem 70 milionů rublů.

Téma obsáhle posuzují ruská média. Server Gazeta.ru uveřejnil studii v Rusku známého vojenského odborníka Viktora Murachovského, který tvrdí, že jde o cenovou politikou vynucené posunutí armádních záměrů. Do roku 2020 se plánovala obnova 70 % techniky za 20 trilionů rublů. Cíl zůstává stejný, ale rozšířil se v čase asi o 10 let. Přednost bude dávána generálním opravám tanků a bojových vozidel.

Je to desetinásobně levnější a bojové schopnosti strojů se renovací udrží na světové špičce. »Současné platformy jsou připraveny na to, že mohou být kdykoli modernizovány a zůstanou tak na vysoké technologické úrovni,« prohlásil Murachovský s tím, že se jedná především o výměnu elektronických řídicích systémů, třeba pro vyhledávání cílů, řízení palby a kontrolu účinnosti palby. Podle experta se vyměňují i po roce v souvislosti s rychlým pokrokem elektronického oboru. Z výzbroje se budou odstraňovat jen morálně či materiálově zastaralé zbraně a nahrazovány budou novými. Ani Armaty ani Bumerangy tedy nezmizí, budou se vyrábět, ale právě jen v množství, které bude armáda potřebovat nahradit. »Pokud je mi známo, tak ani u nás ani ve světě se nechystá nějaký zásadní technologický průlom v konstrukci tanků a vozidel pěchoty. Kdyby přišel, pak by samozřejmě byla na místě masová modernizace výzbroje. Ale nezdá se, že by se v příštích 10-15 letech mělo něco podobného stát. Takže modernizace stávající výzbroje rozhodně představuje cestu, jak udržet bojeschopnost na vysoké úrovni a přitom ušetřit,« uvedl Murachovský.

(jo, čtk)