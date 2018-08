Ilustrační FOTO - Pixabay

Neterorista

Od mládí kolem sebe slýchám výraz »ne-Američan«. V 50. letech jsme dokonce měli Sněmovní výbor pro neamerickou činnost, mezi jehož povinnosti patřilo vyřazování těch Američanů, kteří ve skutečnosti byli ne-Američany.

Tenkrát byli hlavní skupinou ne-Američanů ti, kteří před masami pracujících zpochybňovali hodnoty kapitalismu. Byli známi coby komunisté a protežovali systém, který posiluje lid a klade hodnotu práce nad kapitál nebo zisk, systém, co udržuje pole působnosti tam, kde není vládnoucí třída, jež by kontrolovala politickou a ekonomickou politiku země. To je jasně neamerické.

Není teror jako teror

Dnes je naše společnost sužována akty terorismu. Ti, kteří je páchají, jsou vždycky identifikováni coby Arabové, s vazbami na muslimské komunity, kteří nás nenávidějí, protože jsme svobodní lidé. Muslimští teroristé vždycky umožní vládním úřadům, aby je identifikovaly tím, že na scéně zločinu zanechávají své pasy anebo nějakou formu osobního průkazu. Jakmile spáchá násilný čin muž či žena s arabským jménem, úřady vědí, že to je čin teroristický...

Neteroristu je také snadné identifikovat, ale obvykle nespolupracuje s vyšetřujícími úředníky tím, že ponechá nějakou identifikaci tak, aby ji našli. Je to vždycky běloch a křesťan, samotář s citovými problémy nebo někdo poblázněný (či pomýlený) rasistickými názory a potřebuje psychoterapeutickou péči. Navzdory faktu, že většinu »teroristických« činů v této zemi (USA) páchají bílí křesťané, je téměř nemožné najít v policejních či mediálních popisech těchto událostí slovo teror...

Před časem jsme byli upozorněni na pět pumových útoků v texaském Austinu. Byli zabiti dva černoši a několik dalších lidí bylo zraněno. Ani jednou jsem nezahlédl ani nezaslechl slovo teror, použité k popisu toho, k čemu došlo. Místo toho byl pachatel zmiňován coby »sériový bombarďák«, pachatel několika bombových útoků.

Potom jeho dobrodružství skončilo, když policie dokázala identifikovat teroristu jako 23letého bílého muže jménem Mark Anthony Conditt. Završil svůj teror výbuchem šesté bomby a sebevraždou.

Mark Anthony není Mohammed či Abdul

Buďte si jisti, že kdyby se jmenoval Mohammed nebo Abdul, byli bychom zaplaveni slovem terorista a nutností vyšetřit jeho možné napojení na teroristickou buňku v Texasu. Sdělovací prostředky by nás potom začaly horečně přesvědčovat, jak nás muslimská komunita musí ujistit, že nás muslimové doopravdy milují, navzdory tomu, že naše zem masakruje desetitisíce muslimů v jejich vlasti.

Navrhuji, aby křesťanská komunita vydala prohlášení, v němž nás ujišťuje, že se křesťané nesnaží nás zabíjet... A tak to je!

Dave ALPERT

pro www.intrepidreport.com

(Autor má akademické tituly v oboru sociální práce, vzdělávací správa a psychologie. Po celou svou kariéru pracoval s problémovou dospívající mládeží...)

Překlad Vladimír SEDLÁČEK