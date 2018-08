Rozhovor Haló novin s Martinem Marešem, kandidátem KSČM na primátora Karlových Varů

Karlovy Vary mohou být prosperujícím městem

Karlovy Vary. To je pro většinu našich čtenářů a čtenářek především nádherné lázeňské město a někteří si představí ještě filmový festival. Jenže ve Varech také žijí lidé. Jak se jim žije?

Karlovy Vary jsou a vždy byly poněkud specifické. Místní občany živí především lázeňští hosté a služby s tím spojené. Platy v tomto oboru nejsou nijak vysoké. Naproti tomu ceny zboží i nemovitostí jsou zaměřeny spíše na zahraniční klientelu, takže v porovnání s obyvateli ostatních statutárních měst na tom nejsme příliš dobře. Koneckonců o tom svědčí i fakt, že se Karlovy Vary postupně vylidňují. Město prostě není pro mladé lidi dost atraktivní, nejsou tu lépe placené pozice pro vysokoškoláky, není nabídka dostupného bydlení ani kulturního a sportovního vyžití. I když musím říci, že v posledních letech se možnosti využití volného času zlepšily.

Vedení města tvoří Karlovarská občanská alternativa (KOA), klub Volní (zvoleni za ANO), ČSSD a KDU-ČSL. Jak s těmito subjekty vycházejí komunisté?

Karlovy Vary jsou malé město a podle mého názoru by zastupitelé měli alespoň v zásadních otázkách táhnout za jeden provaz, aby se občanům dařilo lépe, mladí viděli nějakou perspektivu a chtěli tady žít a zakládat rodiny. Bohužel, podle mého názoru je tady příliš mnoho různých zájmových skupin, které jsou propojené s komunální politikou. Pokud se prosazuje dobrá věc, myslím si, že komunisté nemají problém s žádným uskupením. Nicméně na některé dobré návrhy KSČM vládnoucí koalice neslyší. Příkladem může být neuvážený výprodej městského majetku.

Primátor Kulhánek z KOA, který je v čele města už osmým rokem, je podle toho, co jsem zaznamenala, antikomunistou. Je to tak? V kontaktu s ním je to »na ostří nože«, nebo nalézáte shodu na řešení konkrétních problémů?

Rozhodně nemohu říci, že bychom byli na ostří nože. Petr Kulhánek je pravicový politik, a proto je logické, že se prostě v některých věcech neshodneme. Pravda je, že se současný primátor zcela veřejně kategoricky vymezuje proti KSČM, prakticky ignoruje zastupitele KSČM jako politického partnera. Myslím si, že patří k těm schopnějším politikům, bohužel ale jedná jako individualista. Ve druhém volebním období navíc KOA vytvořila koalici se stranami, proti nimž se před volbami primátor Kulhánek jasně vymezoval. Vyvolává to ve mně dojem, že se snaží udržet ve funkci za každou cenu.

V médiích jsem zaznamenala výroky představitelů karlovarské opozice, že městská koalice v těchto čtyřech letech spíše stagnovala a »více se mluvilo, než vykonalo«. Zastupitel za KSČM Jaroslav Borka uvedl, tak jako vy nyní v rozhovoru, že se město zbavilo majetku a »nemá ani pět milionů korun na pece krematoria«. Disponuje město například městským bytovým fondem?

Město před sebou především tlačí dvě ohromné investice. Jedná se o rekonstrukci budovy Císařských lázní, kde se zavázalo, že poskytne 100 milionů korun, přičemž na opravách za 500 milionů se bude podílet ještě Karlovarský kraj a ministerstvo kultury. Další budovou, kterou je nutné revitalizovat, jsou Alžbětiny lázně, a to je dalších 450 milionů z městské pokladny. Všichni navíc doplácíme na management KV arény, kde se doslova topí další miliony z městské kasy. Vedení magistrátu si totiž nedokázalo ohlídat hospodaření této společnosti a výsledkem jsou tři trestní stíhání a zbytečně vyhozené peníze daňových poplatníků.

K vaší otázce ke krematoriu: Myslím si, že 12 milionů na zakoupení nové pece by město ve svém rozpočtu našlo. V tomto případě se ale jedná o to, že krematorium stojí v jedné z hustě obydlených karlovarských čtvrtí, jejíž obyvatelé si stěžovali na nepříjemný zápach. Bohužel tím kraj přišel o jedinou spalovnu a zemřelí se musí vozit do Chomutova. Kvůli tomu také narostly ceny pohřbů v regionu.

Co se týče rozprodávání městského majetku, v uplynulých volebních obdobích, a nejen za primátora Kulhánka, město prodávalo ve velkém a mnohdy pod cenou, takže toho zbylo opravdu málo. A městským bytovým fondem Karlovy Vary nedisponují.

Teď jste vysvětlil, jaká je situace se dvěma karlovarskými skvosty – Císařskými a Alžbětinými lázněmi. Jedním slovem tristní. Jsou ostatní historické a lázeňské budovy ve městě důstojné svým vzhledem pro lázeňské město?

Jak jsem již uvedl, město bude muset vyřešit ve spolupráci s Karlovarským krajem opravu Císařských lázní. Renovovat musí rovněž Alžbětiny lázně a problémem je i Vřídelní kolonáda, na jejíž stavbu by mělo být vypsáno mezinárodní výběrové řízení, a koneckonců i třeba budova Městské tržnice, která je sice v soukromých rukou, ale část okolních pozemků stále patří městu.

Řekněte, jak je to ve Varech s výskytem bezdomovectví? Ono to tak nějak s lázeňským městem světové pověsti nekoresponduje, ale i tento negativní fenomén se u vás objevuje. Jak se s bezdomovci pracuje? A nemyslím represe, nýbrž prevenci.

Bezdomovci jsou v Karlových Varech tak jako všude jinde. Jsou místa, kde se především v letních měsících koncentrují, což je především pro kolemjdoucí velmi nepříjemné. Pokud vím, tak s nimi v rámci možnosti pracuje Armáda spásy, o žádných preventivních programech nebo aktivitách, jako je třeba v Praze vydávání deníku Nový Prostor, nevím. Myslím si, že město jako Karlovy Vary by takové programy mít mělo.

Vše je bohužel také o penězích, kterých v městské pokladně není mnoho. Opravdu problémových bezdomovců máme asi dvacet, a to jsou osoby, které o žádný program zájem nemají.

Primátor Karlových Varů Kulhánek vyzdvihuje jako úspěch tohoto volebního období otevřenou správu města, investice do komunikací, lázeňských technologií města, rozvoj cyklodopravy, opravy památek, novou lávku přes Horní nádraží a další investice. Souhlasíte?

Rozhodně souhlasím s rozvojem cyklodopravy. Samozřejmě se investovalo i do oprav komunikací a mostů, ale to bych nechtěl hodnotit, to je běh na delší trať. Myslím si ale, že v rámci možností se opravují ty chodníky a silnice, kde je to opravdu potřeba. Problém vidím spíše v kvalitě provedených oprav.

Vadí mi ale spíše nekompetentnost v obsazování postů v městských společnostech a neschopnost vedení města operativně řešit vzniklé problémy. Dlouho se ví, že KV aréna je jeden velký průšvih. Je to však jen špička ledovce. Politické strany by prostě na takto exponovaná manažerská místa neměly dosazovat své věrné a neschopné členy, ale odborníky.

Vy sám nejste současným zastupitelem Karlových Varů. Jaké zkušenosti občanům nabízíte? Co chcete změnit, aby hlas KSČM ve Varech byl ještě více slyšet?

Je pravda, že nejsem členem zastupitelstva, ale považuji to spíše za výhodu. Žiju v Karlových Varech od narození a mám toto město rád. Naši stranu zastupuji ve finančním výboru a bezpečnostní komisi města. Mám za sebou 22 let práce u Policie ČR, z toho dvanáct let na oddělení hospodářské kriminality.

A aby byl hlas KSČM více slyšet, musíme více mluvit s lidmi, říkat pravdu a dobře hospodařit. Ostatně mnoho lidí si všímá, že za námi nestojí žádná podnikatelská lobby a že nás jejich problémy zajímají.

Čím chcete jako lídr kandidátky v komunálních volbách získat občany Varů, tj., co je zajímavého ve volebním programu karlovarské KSČM?

Chci je získat myšlenkou, že Karlovy Vary mohou být prosperujícím městem, které je přívětivé ke svým občanům i k návštěvníkům. A k tomu úplně postačí, když jeho představitelé nebudou brát zvolené funkce jako možnost k rychlému zbohatnutí a budou nakládat se svěřenými prostředky s péčí řádného hospodáře. Pak zbude i na startovací, cenově dostupné byty pro mladé rodiny a předškolní zařízení, zejména jesle, které ve městě chybějí.

Vrátím se k Mezinárodnímu filmovému festivalu v Karlových Varech. Čím je pro město tato akce prospěšná, a účastníte se jako Karlovarák některých filmových projekcí?

Festival beru jako tradiční akci, která ke Karlovým Varům patří. Je to skvělá propagace města a opravdový svátek pro filmové fanoušky z celého světa. Řada Karlovaráků jej ale v posledních letech považuje za typicky pražskou akci. Do přeplněného a hlučného centra raději nejdou nebo si berou dovolenou a odjíždějí. Já sám se projekcí neúčastním. Na filmy, které mě zajímají, se jdu podívat po festivalu, bez front a v poklidu.

Vyslovil jste se před časem, že vás štve současná politická situace, protože Andrej Babiš ani Jan Hamáček nejsou schopni postavit kompletní vládu odborníků. Jak Babišovu vládu, po dvou výměnách ministrů a zdvojené funkci ministra zahraničí a vnitra pro jednu osobu, hodnotíte nyní?

Osobně si myslím, že tato vláda neměla dostat důvěru. Nejde jen o zdvojenou funkci ministra zahraniční a vnitra, ale i o to, jak se někteří její členové prezentovali a za jakých okolností byli nuceni odstoupit. Pro mě osobně je navíc Andrej Babiš nedůvěryhodný, protože - jak se říká - slibem nezarmoutíš. Slibovat a ohýbat koaliční dohody, to je to jediné, co opravdu umí dobře.

Monika HOŘENÍ