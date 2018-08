Ilustrační FOTO - Pixabay

Proti nekvalitním průvodcům

Vláda ve Sněmovně podpoří návrh hlavního města, aby se průvodcovská služba pro turisty stala znovu vázanou živností. Praha si od změny slibuje zkvalitnění služeb.

Podle pražských zastupitelů v centru metropole totiž působí řada nekvalifikovaných průvodců, kteří poskytují turistům nepřesný nebo mylný výklad a neplatí daně.

Z průvodcovství se stala volná živnost před šesti lety změnou zákona. Návrh změny zákona podpořili letos v červnu pražští zastupitelé napříč politickým spektrem a schválili jej jednomyslně 58 přítomnými hlasy.

Změna je zaměřena zejména proti průvodcům, kteří nabízejí tzv. Free Tours. Ty jsou nabízeny zdánlivě zdarma, na konci však průvodci vyberou od účastníků peníze, ze kterých potom neplatí daně. Pokud je přistihnou magistrátní úředníci, průvodci řeknou, že peníze vloží do nadace, kterou kvůli tomu účelově mají. Podle dřívějšího vyjádření Asociace průvodců by takových průvodců mohlo být až 40 procent z celkového počtu.

Novelu podporují i pražští zastupitelé KSČM. »Je smutné, že v místech zapsaných na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO dnes provázejí turisty amatéři. Jedná se o cizince s turistickými vízy, kteří vykládají nesmysly, protože nemají o historických a kulturních reáliích naší země ani ponětí,« řekla Haló novinám pražská zastupitelka Marta Semelová (KSČM).

Vláda novelu podpořila, pokud by novelu schválil i parlament, zájemci by museli skládat průvodcovské zkoušky. Poskytovatel služeb by musel mít rovněž živnostenské oprávnění.

(ste)