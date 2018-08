Ilustrační FOTO - Haló noviny

Právníka prý navedl ke zločinu prezident

Americký prezident Donald Trump navedl svého bývalého osobního právníka Michaela Cohena (51) ke spáchání trestného činu. Podle Reuters to řekl Cohenův právní zástupce Lanny Davis poté, co Cohen učinil dohodu s prokuraturou a v úterý se u soudu přiznal k porušení zákona o financování volební kampaně a k bankovním a daňovým podvodům. Trumpův právní poradce Rudy Giuliani uvedl, že obvinění vznesená vůči Cohenovi neobsahují žádné obvinění na adresu prezidenta.

»Vystoupil a svědčil pod přísahou, že ho Donald Trump navedl, aby spáchal zločin tím, že zaplatil dvěma ženám, a to za tím hlavním účelem, aby ovlivnil volby,« uvedl Cohenův právník Davis. »Pokud tyto platby byly zločinem pro Michaela Cohena, tak proč by jím nebyly pro Donalda Trumpa,« dodal. Sám Cohen ve svém přiznání Trumpovo jméno nezmínil. Uvedl pouze, že na pokyn »kandidáta na federální úřad« zařídil platby, jejichž cílem bylo ovlivnit volby. Tato formulace americká média zaujala. »Každý, kdo sleduje zprávy, ví, že jednal Trumpovým jménem. Navíc následně během dne ministerstvo spravedlnosti potvrdilo, že oním neupřesněným politickým kandidátem byl Trump,« uvedla televize CNBC. Oslovení odborníci se shodují, že Cohen dostal radu, aby prezidentovo jméno neuváděl, neboť Trump není v případu vyšetřovanou osobou. »Existují směrnice ministerstva spravedlnosti, které uvádějí, že nemůžete jmenovat někoho, kdo nefiguruje jako protistrana,« prohlásila pro televizi MSNBC Mimi Rocahová, která v minulosti působila v úřadu newyorské prokuratury. Dodala, že Trumpovo jméno ve formálních dokumentech nebude prokuratura zmiňovat a že jistě bylo Cohenovi řečeno, aby postupoval stejně.

Michael Cohen. FOTO - wikimedia commons

Přiznal osm obvinění

Cohen se vydal agentům FBI a přistoupil na dohodu s prokuraturou. V jejím rámci přijme trest vězení od tří let a 10 měsíců do pěti let a tří měsíců. Rozsudek by mohl padnout 12. prosince, kdy je naplánováno slyšení o trestu. Cohen na verdikt vyčká na svobodě, kauce byla stanovena na 500 000 dolarů (11 mil. Kč). Cohen se u newyorského soudu přiznal k osmi obviněním. Jedním z nich je i to, že porušil zákon, když pomáhal s přípravou finančních dohod o mlčení dvojice žen, které následně veřejně prohlásily, že měly s Trumpem poměr. Jednou z nich je bývalá pornoherečka Stormy Daniels, jíž právník vyplatil 130 000 dolarů (2,7 mil. Kč) výměnou za mlčení o údajné sexuální aféře s Trumpem. Druhou ženou je někdejší modelka z Playboye Karen McDougalová. Jména žen v oficiálním přiznání nejsou rovněž zmíněna. Podle Trumpova právního poradce Rudyho Giulianiho ale obžaloba vznesená vůči Cohenovi neobsahuje žádná obvinění na adresu prezidenta Trumpa. Soudní dokumenty obsahují pouze formulaci, že platby byly učiněny »na žádost a návrh jednoho či více členů kampaně«. Z obvinění je podle Giulianiho jasné hlavně to, že se Cohen dlouho choval nečestně a lhal. Jak upozornila AP, vyjádřil se Trump po příletu do Západní Virginie k případu exšéfa své volební kampaně Paula Manaforta (čtěte na str.1), Cohenův případ ale víceméně ignoroval. Řekl jen, že lituje oba muže. Později Trump napsal na Twitteru , že Cohen si vymyslel historky, aby se mohl dohodnout s prokuraturou. Právě Cohenova kauza podle AP Trumpa ohrožuje nejvíce.

Republikáni: Žádná spojitost

Američtí republikáni se snaží s oběma případy prezidenta nespojovat. Např. senátor John Cornyn prohlásil, že v žádné z kauz nevidí spojení na Trumpa a Rusko. »Pokud Manafort a Cohen udělali to, co dělat neměli, a vypadá to, že to udělali, pak by podle mě měli nést odpovědnost. Nevidím ale nic, co by se týkalo prezidenta a Ruska,« řekl Cornyn s odkazem na vyšetřování ruské role v prezidentských volbách v USA. Ruské počínání objasňuje zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller. Cornyn doufá, že Mueller vyšetřování uzavře co nejdříve, aby to nezatížilo listopadové volby do Kongresu. Naopak demokraté hodnotí vývoj událostí kolem Manaforta a Cohena jako znepokojující a jako důkaz, že vyšetřování Trumpovy kampaně je nezbytné.

(ava, čtk)