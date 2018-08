Ilustrační FOTO - Pixabay

Lidé nad 85 let dostanou tisícovku navíc

Od ledna se změní složení penze, přilepší si lidé s nízkými důchody. Seniorům nad 85 let by měl důchod vzrůst ještě o tisíc korun. Počítá s tím vládní návrh důchodové novely, který včera schválila Sněmovna. Senátní verzi novely poslanci odmítli.

Podle vládní předlohy, kterou ještě musí podepsat prezident republiky, by si měli přilepšit lidé s nízkou penzí, ostatním by důchod měl v budoucnu růst pomaleji než dosud. Pro příští rok chce vláda k pravidelnému navýšení přidat každému důchodci ještě asi 300 Kč měsíčně. O dalších tisíc korun by měl důchod vzrůst lidem nad 85 let. Novelu podpořilo všech 170 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo.

Ještě předtím ale poslanci hlasovali o senátní verzi novely, která počítala s přidáním tisícikoruny všem seniorům, kteří jsou v důchodu alespoň 25 let. Senátní návrh podpořilo 69 ze 169 hlasujících zákonodárců, 69 bylo proti a 31 se zdrželo.

Dolní komora o důchodové novele jednala asi tři hodiny. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) varovala, že pokud by prošla senátní verze, důchodový systém by zkolaboval. Úředníci by museli ve spisech dohledávat datum nástupu do penze u asi 400 000 lidí a jejich dokumenty by museli procházet ručně. Nápor by nebylo možné zvládnout a zpozdilo by se tím vyřizování žádostí o důchody.

Senátní verze by podle ní potrestala lidi, kteří pracovali déle a nastoupili do penze později. Navíc by se přidávalo třeba i čtyřicátníkům či padesátníkům, kteří jsou 25 let v invalidním důchodu. »Toto nemá žádné logické a věcné zdůvodnění. Při vysokém věku by zvýšení tomu 85letému seniorovi nenáleželo, ale 50letému invalidnímu důchodci při značně nižším věku a schopnosti pracovat a schopnosti se o sebe postarat, by zvýšení náleželo. To je opravdu velmi nesystémové,« řekla ministryně.

Boj za důstojné důchody – základní pilíř politiky KSČM

Komunisté před hlasováním avizovali, že klub nebude podporovat jenom poslanecký návrh, ale podpoří částečně i senátní. »Senátní návrh rozšiřuje okruh osob, kterým by se mohly upravit starobní důchody, zároveň jsme si vědomi toho, že tento návrh je připraven technicky vysoce nekvalitně a složitě. Pokud bude schválený, v praxi bude přinášet řadu problémů, možná i oddálí valorizaci důchodů jako takovou,« řekl novinářům místopředseda ÚV KSČM a předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič. Ovšem vzhledem k tomu, že pro KSČM je boj za důstojné důchody a za důstojný život seniorů jedním ze základních pilířů její politiky, se poslanecký klub rozhodl, že nebude bránit průchodu senátní verzi a kdo bude cítit potřebu tento návrh podpořit, zvedne pro něj ruku. Grospič avizoval, že pokud tato verze navýšení neprojde, podpoří celý klub vládní návrh, což se také stalo.

Stínová ministryně práce KSČM a místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová vysvětlila, že komunisté si uvědomují rizika senátní verze, která spočívají především v tom, že zvýšení penzí by se posunulo zhruba o rok, uvědomují si ale také to, že tato varianta přináší daleko větší počet pojištěnců a má dopady na všechny důchody.

Stínová ministryně práce KSČM a místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Nicméně oba dva návrhy jsou podle ní »trošku populistické«. Vládní verze byla podle Aulické předložena jen proto, že předseda ANO Andrej Babiš před volbami sliboval navýšení důchodů. Předložil však »nejjednodušší možnou verzi, která bude mít nejmenší dopad na státní rozpočet«, uvedla. »Je jasné, že KSČM nebude nikdy proti tomu, aby se zvedaly důchody, jsme vždycky ti, kteří říkají, že je potřeba navyšovat důchody, především u starodůchodců, to znamená lidí, kteří berou důchody dlouhodobě,« řekla novinářům.

Místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar upozornil, že při projednávání důchodové novely by nemělo jít o politický souboj mezi pravicí a levicí, nebo mezi vládou a opozicí, ale měla by to být debata nad faktickou věcí. Pozastavil se nad tím, že ministryně v souvislosti se senátní verzí mluvila o kolapsu. »Kdyby to řekl někdo z kolegů, tak bych to pochopil, ale řekne-li to ministryně, která je z titulu své funkce zodpovědná za sociální záležitosti, tak to je vyslání poplašné zprávy mezi občany,« uvedl.

Tisícikoruna pro lidi nad 85 let

Podle schváleného vládního záměru by měli mít od příštího roku o tisícikorunu vyšší důchod lidé, jimž bylo 85 let. Týkat se to má zhruba 200 000 seniorů. V roce 2019 by to mělo stát asi 2,4 miliardy.

Důchod se skládá z pevné a procentní části. Pevný díl je pro všechny stejný, v zásluhové procentní výměře se odrážejí odpracované roky a výše výdělků a odvodů. Podle novely má pevná část penze odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo dosavadních devíti procent. Podíl zásluhové části se tak o něco zmenší. Roli to bude hrát při budoucích valorizacích. Do navýšení pevného dílu poputuje větší část z přidávané sumy, do procentní výměry menší. Lidé s nižší penzí si tak přilepší, ostatním porostou důchody o něco pomaleji než dosud.

Penze se valorizují podle poloviny růstu reálných mezd a podle růstu cen, což novela nemění. V příštím roce by se důchody měly zvednout v průměru o 600 korun. Vláda chce kvůli změně složení penze všem lidem, kteří pobírají starobní, invalidní a pozůstalostní důchod, přidat ještě dalších 300 korun. Putovat by měly do pevného dílu důchodu, který nyní činí 2700 korun. Tento krok by měl příští rok vyjít zhruba na 11 miliard korun, zákonná valorizace pak asi na 24 miliard.

