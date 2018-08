Ilustrační FOTO - Haló noviny

KSČM: Minimální mzda musí motivovat

Komunisté vítají záměr ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) týkající se zvýšení minimální mzdy. Jde totiž o jednu z dlouhodobých priorit KSČM. Novinářům to ve Sněmovně řekl místopředseda ÚV KSČM a předseda sněmovního mandátového výboru Stanislav Grospič.

»Jde nám o to, aby minimální mzda byla nad hranicí chudoby, aby motivovala lidi k tomu, aby si hledali práci, a aby tato práce i minimální mzda pro ně znamenaly alespoň standardní umožnění plnění jejich základních životních potřeb a alespoň minimální osobní rozvoj,« zdůraznil Grospič.

Předseda sněmovního mandátového výboru Stanislav Grospič.

Maláčová nedávno informovala, že minimální mzda by v roce 2020 měla činit 17 400 korun a měla by se zvyšovat automaticky. Ministerstvo v novele zákoníku práce navrhlo, že minimální mzda by se měla pravidelně, automaticky, valorizovat a její výše by měla odpovídat 50 procentům průměrné mzdy z předchozího roku. Ministerstvo počítá s tím, že příští rok by minimální mzda měla činit 13 700 korun a v roce 2020 dokonce 17 400 korun. Otázkou však je, zda o svém konceptu ministryně přesvědčí vládu, mnozí její členové za ANO s tím nesouhlasí

Premiér Andrej Babiš (ANO) i někteří další členové vlády za silnějšího koaličního partnera jsou proti, další se k tomu odmítají vyjádřit.

Minimální mzda – 50 % té průměrné!

»Dlouhodobě prosazujeme, aby se minimální mzda skutečně přiblížila 50 procentům průměrné hrubé mzdy. Myslíme si však, že o představené konstrukcí je třeba vést vážnou diskusi tak, aby se nakonec tento úmysl neminul zcela účinkem,« sdělil Grospič s tím, že poslanci KSČM vítají pravidelný mechanismus, který by každý rok zohledňoval výši minimální mzdy. Navíc si však myslí, že by měla zůstat zachována ad hoc pravomoc vlády vstoupit do tohoto procesu, a vznikne-li naléhavá potřeba v průběhu kalendářního roku, rovněž možnost upravit výši minimální mzdy. Také stínová ministryně práce za KSČM, místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Hana Aulická Jírovcová návrh MPSV na tiskové konferenci kvitovala. Ve shodě s Grospičem však uvedla, že by mělo dojít k široké diskusi o parametrech a dalších krocích dlouhodobého záměru ministerstva, o tom, jak se minimální mzda bude automaticky zvedat s růstem průměrné mzdy. Není si zcela jistá, že by bylo dobré vydat se zcela podle nedávno zveřejněného legislativního návrhu MPSV.

(ku, jad)