Ilustrační FOTO - Pixabay

Objem zadaných zakázek výrazně vzrostl

Veřejní investoři v České republice zadali do konce července stavebním firmám 2871 nových zakázek za 114,5 miliardy korun. Jejich hodnota meziročně vzrostla o 61,5 procenta, počet zůstal zhruba stejný. Objem nově vypsaných zakázek vzrostl zhruba o pětinu.

Vyplývá to z údajů společnosti IS. Hodnota zadaných zakázek na pozemní stavby do konce července meziročně vzrostla o 60 % na 32,8 mld. Kč. Na inženýrské stavby, tvořené hlavně dopravní infrastrukturou, se hodnota zadaných zakázek zvýšila o 62 % na 81,7 mld. Kč. Necelá polovina zadaných zakázek je spolufinancovaná z evropských dotací. Průměrná velikost zakázky činila 34 milionů Kč, meziročně o tři pětiny více.

Miliardu korun překročilo od začátku roku 12 zakázek, v červenci nepřibyla žádná. Největší byla modernizace trati Sudoměřice - Votice za 5,3 mld. Kč. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ji zadala firmě OHL ŽS. Druhou největší zakázkou byla optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař - Praha hlavní nádraží za 4,22 mld. Kč. Pro SŽDC ji zrealizuje sdružení firem Metrostav, Swietelsky Rail CZ a SMP CZ. Třetí byla výstavba úseku dálnice D35 mezi Časy a Ostrovem za 3,91 mld. Kč. Tuto zakázku zadalo Ředitelství silnic a dálnic pro sdružení firem Eurovia, Metrostav a Swietelsky stavební. Loni veřejná správa zadala 14 miliardových zakázek.

Největší objem zakázek zadaných do konce července patřil společnosti Metrostav, které veřejná správa zadala 36 zakázek za 2,6 mld. Kč. U dalších 31 tendrů za 12,22 mld. Kč bude mít společnost podíl díky účasti ve sdružení s jinými firmami.

Největším zadavatelem byla v prvním pololetí SŽDC, která zadala 34 zakázek za 19,13 mld. Kč.

Nově vypsané zakázky nenadchly

Hodnota nově vypsaných zakázek do konce června meziročně vzrostla o 21,7 % na 82,4 mld. Kč. Objem zakázek v pozemním stavitelství meziročně vzrostl o 82 %, v inženýrském stavitelství o 2,8 %. Na stavby dopravní infrastruktury se téměř o dvě pětiny snížil. »To není i s ohledem na nízkou úroveň vypsaných zakázek ve srovnatelném období v roce 2017 příznivá zpráva pro dopravní stavitelství,« uvedl analytik stavebního trhu společnosti IS Ivan Vrhel.

Veřejné zakázky měly v roce 2016 na celkových tržbách stavebních firem podle Českého statistického úřadu podíl 32,6 %, což bylo nejméně od roku 1996. Naopak nejvíce to bylo v roce 2002 (55,1 %).

Podle posledních dostupných údajů statistiků do konce června stavebnictví meziročně vzrostlo o 9,7 %. Pozemní stavitelství stouplo o 11,1 %, inženýrské o 5,3 %.

(ici)