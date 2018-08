Shri Thanedar finančně podpořil kampaně konzervativních Republikánů, třeba bývalého guvernéra Louisiany Bobbyho Jindala (na obrázku) a bývalého senátora ze státu Missouri Jima Talenta.FOTO - wikimedia commons

Kampaň po americku

Kandidát na michiganského guvernéra Shri Thanedar chce něco znamenat, ne něco dělat. Zajímá ho, jak vylepšit svou charakteristiku, ne veřejnou politiku. Stará se o sebe, ne o lidi.

Thanedar vypadal, že si myslí, že »guvernér Thanedar« bude znít přitažlivě, takže se rozhodl promrhat většinu svého majetku na to, aby byl zvolen, podle svých politických poradců bez ohledu na to, za kterou stranu, bez nejmenších zkušeností z veřejné správy nebo působení, aniž by nějak chápal dané problémy nebo se o to alespoň snažil. Rozhodl se do toho jít s demokraty, poté, co předtím finančně podpořil kampaně konzervativních Republikánů, třeba bývalého guvernéra Louisiany Bobbyho Jindala a bývalého senátora ze státu Missouri Jima Talenta.

Úřad guvernéra není postavení na základní úrovni. Proč neusiloval o křeslo státního zákonodárce? Myslel si, že je příliš dobrý na to být státním zastupitelem nebo státním senátorem? Kdyby se byl zajímal o pokrokové otázky, jak neustále tvrdí, proč je nehájil coby aktivista před svou volební kampaní na guvernéra? Jeho zkušenosti z chemického průmyslu a obchodu nemohou nahradit zkušenosti v politice a veřejné správě.

Bez zkušeností ve voleném úřadu, nebo coby aktivista může být posuzován jen podle obchodní (podnikatelské) činnosti a podle toho, jak si vedl v kampani. Poté, co zkrachovala jeho první firma na testování chemikálií, usiloval o to, aby útulky pro zvířata přestaly přijímat opice a psy, na nichž byly chemické přípravky testovány. Dokonce neměl ani tolik slušnosti, aby odsoudil státního senátora Patricka Colbecka (republikán za stát Michigan), který nepravdivě tvrdil, že jeden z Thanedarových odpůrců má vazby na Muslimské bratrstvo, jež podporuje právo šaría.

Thanedar tvrdí, že je pokrokový. Je snad něco z výše uvedeného považováno za pokrokové? Problém se zvolením někoho, kdo je jiný, než o sobě tvrdí, je v tom, že do boje nevloží srdce, takže zruší své postoje z kampaně, jakmile to pro něj bude politicky výhodné. Thanedar nemá etické hodnoty, znalosti, zkušenosti ani pokrokové hodnoty k tomu, aby mohl být guvernérem státu Michigan.

Ashu M. G. SOLO

Překlad Vladimír SEDLÁČEK