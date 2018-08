Tallin. FOTO - pixabay

Veřejná doprava zdarma, snad s roboty

Jméno Edgar Sarisaar je v Estonsku velmi známé. I když byl prvním premiérem nezávislého Estonska, i když od roku 2015 čelí mediálně sledovanému obvinění z korupce, jeho veřejná známost je dána něčím jiným.

V roce 2013 jako starosta Tallinu navrhl a prosadil referendum, které stanovilo, že městská hromadná doprava bude zdarma. A předpověděl, že to bude pro město výhodné. Nikdo mu nevěřil. Jenže už po roce se začalo ukazovat, že město více vydělává. Sarisaar se ukázal schopným manažerem, proto se dodnes říká jízdám zdarma Sarissarův tarif, napsal server Lenta.ru. Zakotvil totiž zdánlivou drobnost, všichni ekonomicky aktivní obyvatelé města mohli jezdit zdarma, pokud doložili, že platí v Tallinu daně. Potvrzení vydával daňový úřad za dvě eura. Do roka se našlo 25 000 nových plátců daně, v dalších letech přibylo ještě 15 000. V první vlně odhadl daňový úřad, že se přihlásili obyvatelé města, kteří se do té doby placení vyhýbali. Ve druhé vlně se prý do Tallinu přihlásili obyvatelé okolních měst, nechali si změnit adresu trvalého bydliště.

Edgar Sarisaar. FOTO - wikimedia commons

V každém případě Tallinu vzrostly příjmy a to tak, že vyměnil podstatnou část vozového parku městské hromadné dopravy a dostalo se i na opravy silnic. Navíc daňové příjmy rostou stále i po pěti letech. Tallin dosáhl jinde v Evropě těžko uvěřitelného stavu, městskou dopravou jezdí 80 % obyvatel. Což znamená méně intenzivní provoz soukromých aut a také vyšší příjmy různých soukromých i městských kulturních zařízení, nemluvě o kavárnách a restauracích, které také z vyšších tržeb odvádějí vyšší daně. Lidé mají více času a úspor za benzin na utrácení. Celkově radnice tvrdí, že se její daňové příjmy zvýšily na dvojnásobek v porovnání s rokem 2013.

Co platí od pondělka do čtvrtka, selhává v pátek a v neděli. Fronty automobilů po celém městě, jak lidé vyjíždějí na venkov na své chaty, zahrádky či k příbuzným. I proto Tallin usiloval, aby prostředky hromadné dopravy byly zdarma po celé zemi. Opět pod podmínkou, že ekonomicky aktivní obyvatelé budou registrovanými plátci daně v Estonsku. V některých oblastech země se jezdí zdarma od začátku července, ale ne všude. Některé kraje se stále rozmýšlejí, stát jim ale vyhrožuje, že jim zkrátí dotace. Takže se nejspíš připojí.

Nástup robotů

To už je ovšem Tallin propagátorem dalšího kroku, do dopravy nastupují roboti místo řidičů. Zatím ve zkušebním provozu, ale hned dvou druhů vozidel. Rozšiřují se vozíky pro dopravu zásilek do váhy 10 kilogramů. Ty jezdí úplně samostatně po chodnících v pruzích vyhrazených pro cyklisty. Mají elektrický pohon a řadu čidel, které detekují trasu, odhalují případné překážky a zabrzdí před nimi. Veřejnou komunikaci smějí překračovat jen na přechodech pro chodce. Jen na řízených, mají čidlo pro zelenou na »chodeckých« semaforech. Na přechodu se také stala jedna ze dvou nehod těchto vozítek podobných dětskému kočárku. Jelo na zelenou pro chodce, ovšem řidič osobního auta nedobrzdil a do vozítka najel. Přijeli technici zasilatelské firmy, vozítko obrátili zpět na kola, kterých má šest, a dali mu pokyn vrátit se do garáže. Vozítko se poslušně vrátilo. Druhá nehoda postihla spíše zákazníka. Vozítko mu do jedné ulice v Tallinu přivezlo balíček, když se na místě objevil opilec. Napadl stroj, do kterého kopl a pak zákazníka, kterého zranil. Opilecký výstup řešila policie.

Dalším druhem dopravy, který se v Tallinu pohybuje ve zkušebním provozu, jsou minibusy řízené robotem. Mají osm míst pro pasažéry, i když aktuálně jen sedm, osmým je profesionální řidič, který má automat na starosti. Zatím prý žádný z řidičů zasahovat nemusel. Uvažuje se proto o automatickém řidiči pro větší vozidla. Většinu nákladů, které zatím činí 100 000 eur, platí soukromé firmy vyrábějící součásti robotů. Doufají, že jejich stroje na místě řidiče prosadí do pravidelného provozu a nejen v Tallinu. Pak by se jim investice bohatě vyplatila.

(pe)