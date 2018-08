Ilustrační FOTO - Pixabay

Záchrana po deseti hodinách v moři

Britka, která o minulém víkendu uprostřed noci spadla přes palubu z výletní lodi, poděkovala chorvatské pobřežní stráži za svou záchranu, informoval server BalkanInsight.

Kay Longstaffová, 46 let, strávila v moři dlouhých deset hodin. Přežila zejména díky své dobré fyzické kondici. Britka vypadla v sobotu kolem půlnoci z velké výletní lodi Norwegian Star, která směřovala z Benátek do Řecka. Plavidlo se zrovna nacházelo u chorvatského pobřeží Jaderského moře. Na otevřeném moři asi 100 kilometrů od pobřeží strávila deset hodin. Minulou neděli před desátou ráno ji objevila chorvatská pobřežní stráž, která ji odvezla do Puly. Pátrala po ní asi čtyři hodiny, hlášení z lodi přišlo až nad ránem. »Hned jsme si jí všimli, protože mávala rukama, když nás viděla,« popsal Lovro Oreškovič z pobřežní stráže. »Je opravdu zázrak, že je naživu. Na výletní lodi si už mysleli, že tomu tak není. Je vidět, že je velmi fit,« dodal. Podle expertů žena v moři přežila díky tomu, že bylo velmi klidné a teplé. Svou roli sehrálo i to, že je na tom Britka fyzicky velmi dobře. »Ti skvělí hoši mě zachránili. Jsem velmi šťastná, že jsem naživu,« svěřila se Longstaffová chorvatské televizi. Jak prozradila, snažila se udržovat vzhůru a naživu tím, že si zpívala. Jak je možné, že žena z výletní lodi spadla přes palubu, je nyní předmětem vyšetřování. Podle některých spekulací musela vyskočit, protože vypadnout z podobného plavidla je téměř nemožné. Podobné případy se stávají jen velmi zřídka, napsal National Geographic. Například v roce 2017 bylo zaznamenáno 17 případů vypadnutí z podobné obří výletní lodi. Jde o velmi malé číslo v porovnání s tím, že každoročně tato plavidla přeplaví na 20 milionů lidí.

(čtk)