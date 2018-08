Ilustrační FOTO - Pixabay

E-recept se vyvíjí

Součástí elektronického receptu v SMS bude nově i odkaz na kód na internetu. Lékárníkům má usnadnit vydání léku pacientům s chytrým telefonem.

V současné době se novinka testuje, fungovat by mohla od září, řekla ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová. Povinnost evidovat všechny vydané recepty elektronicky mají lékaři od letošního ledna. E-receptů se k 22. srpnu vydalo přes 36 milionů.

Za červenec jich bylo předepsáno téměř 4,2 milionu. Většinu dostali pacienti vytištěnou na papíře jako před zavedením elektronického receptu, pomocí SMS zprávy do mobilního telefonu přišel recept téměř čtvrt milionu z nich. E-mailem odešlo jen 43 000. »Systém SMS byl původně zamýšlený jen jako doplněk,« uvedla Storová.

Překvapivý úspěch této formy předání receptu ale zkomplikoval práci lékárníkům. Už v červnu si stěžovali, že musejí dvanáctimístný kód z displeje mobilu ručně přepisovat. Alespoň u chytrých mobilních telefonů s připojením na internet jim to má podle Storové usnadnit možnost kliknout na odkaz, kde se otevře 2D kód. Ten pak lékárník načte pomocí čtečky.

Podle Storové nejsou už klasické tlačítkové telefony tak časté, takže by to lékárníkům mělo část práce ušetřit. Na telefonech bez internetu to ale fungovat nebude, protože odkaz se neotevře. Bude třeba opět kód do počítače lékárníka přepsat. Systém sice nepoužívá nejčastěji zaměnitelná čísla jako nula nebo písmeno O. Pokud ale lékárník udělá v kódu chybu, musí začít celý proces vydání e-receptu znovu.

Zavedením elektronického receptu se pro pacienta při vyzvedávání receptu příliš nezměnilo. Stále může dostat recept od lékaře vytištěný na papíře, který pak předloží v lékárně. Díky předání přes SMS nebo e-mail ale může lékař vystavit recept i mimo ordinaci nebo bez fyzického setkání s pacientem, například u antikoncepce nebo dalších pravidelně užívaných léků.

Od příštího roku budou navíc moci lékaři vidět, jaké léky předepsali jejich pacientovi jiní kolegové. Po ročním období bez pokut, které skončí začátkem příštího roku, budou úřady lékaře, kteří budou dál vypisovat papírové recepty, pokutovat. Výjimku budou tvořit výpadky elektřiny, internetu nebo centrálního úložiště e-receptů, kdy bude možné napsat recept papírový. Podle ministerstva to budou asi dvě procenta, do systému je budou zadávat lékárny.

(ng)