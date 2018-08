Kozáčka jsme tančit nemuseli

Už jsem slyšel mnoho hloupostí, i když nepřekonatelný je zřejmě poslanec Pirátů Michálek se svým »Masarykem a internetem«, ale výrok o tom, že »nás nutili, abychom tančili kozáčka«, když jsme chtěli tancovat rokenrol, myslím, že Michálkova slova skoro překonává. Pokud myslíte, že si vymýšlím, nikoli. Televize je totiž nepřekonatelná. Tentokrát na »hrůznou minulost« vzpomínal jistý hudebník. Pro něho ona doba bylo něco tak strašného, pokud jde o muziku, že »radši nevzpomínat«. Vzpomínal však. I na to, jak tajně se scházeli, snad i pod rouškou noci možná na hradech, kam se žádný estébák za nimi neodvážil, a tady tancovali, tancovali, »hráli na saxíky« a hlas trubek se linul po polozřícených nádvořích. Nebo se scházeli v jiných houštinách, kde kvetla volná láska a hrál »rock«. A někde dole v poloprázdných sálech místních hospod zatím »modré košile« tancovaly kozáčka.

Jindy jakýsi malíř či sochař všeuměl, kterého komunisté nepustili studovat na akademii, nám předvedl svá díla, jimž prý svět tleská. Uviděli jsme pískoviště a na něm geometricky umístěné lampy nebo co. Údajně musel nakonec utéci do Vídně, aby mohl uplatnit svůj talent, a pak dál, dokonce za moře. Dnes se vrátil a vystavuje své nápady za potlesku těch, kteří umění »rozumějí«. Ti ostatní jsou mu šumafuk. Jsou to nedouci. A… mohou za to komunisté, že jsme poklesli v úrovni.

Pak éterem zní slovo »sovětská okupace«. Každý prý má své vzpomínky. Zvlášť hlasatelka Čechová nám přibližuje své hrdinství. I další lidé si údajně vzpomínají na ony tehdejší hrůzy.

Trochu jsem se nad oněmi »okupanty« zamyslel a připomněl si 15. březen 1939 a dny následující. Že by to tehdy bylo stejné? Proč ale ti vzpomínající připomínají, jak zastavovali tanky, jak na ně lezli a nikdo je při tom nezastřelil, jak donutili ruské vojáky pít vodu z Vltavy, protože do domů nebyli vpouštěni. A oni se vniknout dovnitř ani nepokusili. Bylo to stejné v roce 1939? Zkusme si odpovědět, přátelé.

Anebo uměním byla pískoviště neurčená pro kyblíky dětí, ale s geometricky rozmístěnými lampami nebo čím, která »v nadšení« přicházeli obdivovat lidé nejen z okolí? Ne, to se za umění nepokládalo. Před Listopadem byli malíři, pro které stále byl vzorem realismus minulosti, ale i ti, kteří napodobovali Kupku, Šímu, byli Nowakové a Jiroudkové, kteří odvrhli fotorealismus.

A ony častušky? Ne, kromě ruských souborů je možná sem tam někdo tancoval, ale my ostatní jsme byli buď na dechovku, lidovky anebo i na rokenrol. Poslouchali jsme písně Edith Piaf, Aznavoura, Paula Robesona, u ohňů trampské písně a třeba Ježka, Gotta či Semafor. Nebylo to tak jednosměrné, jako je tomu dnes. A bylo v tom všem kus poezie, protože tehdy už skládali, psali texty či hráli Malásek, Michal David i Vlach, Svoboda a třeba Brom.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)