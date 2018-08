Neustále je co řešit

V poslední době se v éteru více nežli současnosti věnujeme minulosti. Dějiny se nedají ani přepsat ani změnit. Proto je nutné vypořádat se s minulostí tak, abychom se nemuseli stydět před svými potomky a mohli se jim podívat do očí. Naše republika má spoustu současných problémů. Některé si zavinila sama, některé jsou způsobeny vnějšími vlivy.

Sucho, které nás postihuje, je třeba vzít na vědomí a snažit se o takový přístup k přírodě a především k vodě, abychom nezpůsobovali ještě větší škody. Omezení nakládání s vodou vydalo již zhruba 57 úřadů obcí. Jedná se o zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrad, mytí aut. Česká republika má 70 procent území ve stavu maximálního sucha. V řekách je sotva polovina vody. Vláda plánuje kvůli suchu obnovovat rybníky a vysazovat větší množství zeleně.

Vzhledem k suchu nám hrozí zdražení pečiva. Řešíme i další problémy. Senát na svém jednání podpořil zákaz používání některých plastových výrobků. Došlo i k podpoře snížení spotřeby plastových nápojových kelímků. Plasty v současné době doslova ohrožují naši planetu. Každý z nás může omezit spotřebu plastů a tím pomoci řešit tento problém.

Nelze zapomínat ani na terorismus. V sousedním Německu dochází k neustálým atakům nevinných občanů. Problém migrace je třeba řešit nejen na evropské úrovni, ale i v rámci pomoci světových velmocí. Jinak se nám totiž může stát, že toto plíživé nebezpečí postihne i naši republiku. Rozhodně si nepřejeme, aby vlna migrace ohrozila náš denní život. Pokud chceme pomoci, je třeba pomoci v zemích, odkud migranti pocházejí.

V našem státě vzniká poměrně hodně nových zákonů. Měly by však být přijímány odpovědně a s takovou náplní, která by byla prospěšná lidem. Pokud budeme vytvářet zákony nesmyslné a nesrozumitelné, ničemu dobrému tím nepomůžeme.

Politika je o řešení problémů, a to nejen těch pražských, ale i těch, které zatěžují ty nejmenší obce v republice. Lhaní a plané sliby v politice nemají co dělat. A právě proto je náš volební program srozumitelný pro všechny a zásadně se vyhýbá megalomanským slibům. Náprava chyb, které zde vytvořily pravicové vlády, bude trvat dlouho. Mám za to, že právě v komunálních volbách můžeme začít věci napravovat. V obcích a malých městech se dobře známe navzájem a právě proto by vedení obcí a měst, které vzejde z komunálních voleb, mělo být složeno z čestných a poctivých lidí. Dá se říct, jak si to zařídíme, tak to budeme mít. A každý z nás si přeje zlepšení současného života. Právě u říjnových voleb máme možnost svou účastí ve volebních místnostech toho dosáhnout.

Emil PERNICA, vedoucí kandidát KSČM do Zastupitelstva města Blansko