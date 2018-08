A takoví chtějí kritizovat komunisty?!

S komunisty nikdy nebudeme spolupracovat, nejsou demokratickou stranou, neomluvili se za svoji minulost – kolik takových a dalších řečí denně slyšíme a čteme! A jsou to vyjádření nejen od těch, u nichž si nejsme jistí, zda se již vyspali z alkoholového opojení, ale i od těch, u kterých podobná záliba známa není. Nedávno se podobně vyjádřili koryfejové pražské kandidátky ODS. S jejím »velitelem« jsem v podstatě vrstevník, takže si mohu představit, jak tvrdě on asi bojoval s komunisty, jak asi budoval socialismus, když mohl za vlády KSČ vystudovat prestižní obor a získat další hodnosti. To totiž obecně předpokládalo jistou aktivitu v Národní frontě (NF), která pod vedením KSČ společnost řídila. Anebo dnes fabuluje – i pak by si měl tehdejších komunistů vážit! Je ale i třetí možnost, může být jakýmsi lidským chameleonem, který mluví podle barvy okolí. Nevím, důvěryhodnost se pomlouváním ale nezíská. Až na zlomek promile populace - úspěchy i defekty minulého režimu byly výsledkem činnosti celého národa. Zkratkovité výroky bývají zavádějící. Proč se ale o tom bavit?

Seriozně a kultivovaně se totiž nevyjádřily k období vlády NF - kromě dnešní Komunistické strany Čech a Moravy - žádné politické strany – »všechny jen musely, aby...« KSČM v řadě prohlášení odsoudila vlastní i okolnostmi KSČ vnucené kroky, které vedly i k excesům, dokonce se ani nesnažila snižovat odpovědnost tam, kde KSČ naletěla na intriky nepřátelského okolí. Předložila komplexní program pro důstojný život občana, jehož reálnost na současném stavu vědy a techniky prokázala už KSČ před převratem v roce 1989. Nevyužité možnosti, dané tehdejší ideologickou linií, jen dokazují další rezervy takové koncepce společnosti. »Úspěchy« za cca 30 let vlády bez komunistů – jsou tristní – zadlužená společnost, zničený národní výrobní potenciál, bezdomovci, devastace školství, zdravotnictví, zemědělství, sociální oblasti atd., a perspektiva – jen bezduché očekávání obávaného nástupu zákonité krize.

Myslím, že si zaslouží pár slov i KDU–ČSL, dle názvu tedy též demokratická strana. Ta chce prý navazovat na křesťanské tradice a hodnoty. Zná je vůbec? Jejich základním pilířem je Starý a Nový zákon, spisy, které popisují, někdy i s návodem, snad všechny typy zločinů a zařizuje je sám Bůh nebo v kooperaci s asistenty. Masové vraždy lidí, mučení těch, kteří se znelíbili, agrese, prosazuje se nacionalismus, dokonce i inspiraci pro »noc dlouhých nožů« lze najít ve Starém zákoně (Mojžíš II. kap. 32, verš 27), otroctví doporučuje Kristus, viz Nový zákon (I. epištola Korintským, kap. 7, verš 20-24). A tzv. padesátá léta? Ta byla, na štěstí, relativně krátkodobou kopií metod, po staletí provozovaných svatou inkvizicí.

Zločiny komunisté nikdy v programu neměli. Nemá smysl zneužívat historii, ale je dobré ji mít stále na zřeteli. Budoucnost lze společnosti zajistit jen realizací racionálního programu, který je ve shodě se společenskými zákony. Ale diskuse o takové nabídce se politická konkurence komunistů evidentně bojí.

Evžen SMRKOVSKÝ