No, nebudu vám lhát, chtěl jsem napsat něco inteligentního o srpnu v roce 68, aby toho na této stránce nebylo málo a aby se prostě »nezapomnělo«, ale jde to ztuha. Ono se totiž nic moc nevyřčeného napsat nedá. Totiž, srpen je v dějinách tak nějak »okurkový« měsíc. Dějiny jako by se v tomto měsíci zastavily…

Považte sami: Tak třeba v srpnu roku 1068 se, tedy alespoň podle Wikipedie, nestalo zhola nic. Nejblíže tomuto datu je, že Zaynab an-Nafzawiyyah si vzala Abu Bakr ibn Umara, vůdce Almovidů, a stala se tak královnou a spoluvládkyní. Dobře, ale to nic moc nikomu neřekne (stejně jako současní školáci nevědí, proč vyrazit na 21. srpna do ulic, je ale naštěstí nevědomost neodrazuje…). Pojďme o století dále: Nic. Tedy krom narození císaře Čhangčonga, ale to je leda tak pro sinology.

Roku 1268 se konečně někam dostáváme. Dne 23. srpna Karel z Anjou drtivě zvítězil v bitvě u Tagliocozza. Fajn, to už je zajímavější událost, ale koho dnes tyto geopolitické hrátky zajímají? Vždyť šlo jenom o udržení vlivu na určitém území…

Copak tu máme dál? Teď bych klidně pár století přeskočil, protože jak jsem již psal - okurka. Tedy pokud neberete jako podstatné, že 26. v roce 1468 se Baeda Maryam stal nástupcem svého otce jako císař Etiopie. To ale mohlo podle mne lidi zajímat maximálně tak sotva ještě 60 let poté. V roce 1568 nám pak začaly hugenotské války, úžasné. Opět šlo ale pouze o geopolitický boj, rozpoutaný tentokrát nám tolik známými Habsburky. Ale co, taková byla doba, kdo by se na ně za to po tolika letech nyní zlobil?

Opět můžeme přeskočit, a to třeba do roku 1768, to nám totiž James Cook vyplul do Tichomoří pozorovat hvězdy, přičemž »oddělil« Nový Zéland od Austrálie. Škoda, podle mne by se státy rozdělovat neměly…

No a jak to tak kulantně zakončit? Co třeba tím, že v roce 1868 bylo v Peru zemětřesení, v Anglii došlo k prvnímu velkému vlakovému neštěstí a v Číně proběhla vzpoura proti Britům. Neblahé to události, ale takové jsou holt dějiny, které je samozřejmě třeba připomínat, v předvolebním boji by ale zneužívány být neměly.

Tomáš CINKA