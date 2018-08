Rozhovor Haló novin s předsedou OV KSČM v Pardubicích Romanem Harmatem

Na Svojšice jsme již připraveni!

Spoluorganizujete celorepublikové setkání KSČM ve Svojšicích, které se bude konat příští týden v sobotu. Co je ještě potřeba po technické stránce doladit?

V tuto chvíli jsme již připraveni. Organizujeme pouze obsazení stánků v areálu a v příštím týdnu v pátek, před akcí, budeme přebírat areál, kde se objevíme s našimi mladšími pardubickými sympatizanty, dokončíme přípravu a označení areálu a budeme tam i nocovat.

Jak velká změna je to pro vás organizátory oproti Kunětické hoře?

Z organizačního pohledu ta změna není až tak velká. Jde spíše o to, že jsme byli donuceni opustit naše tradiční místo, a to je nám líto. Veřejně jsme se k tomu opakovaně vyjadřovali a protestovali. Považovali jsme to za ryze politické rozhodnutí. Jednou z komplikací je i dopravní obslužnost, která je horší, ale pevně věřím, že tento areál s výraznou historií a krásným přírodním rázem víc než dobře nahrazuje původní místo na Kunětické hoře.

Jak se vám spolupracuje s Královéhradeckým KV KSČM a ostatními na této akci?

Spolupráce s Královéhradeckým KV KSČM a dalšími je na skvělé úrovni. Na pravidelných přípravných setkáních řešíme přípravu a realizaci akce. Do pořádání akce se také zapojují, kromě pardubického, další okresy a organizace našeho kraje.

Co byl pro vás organizátory největší organizační oříšek či přímo problém?

Když jsme v loňském roce poprvé pořádali tuto akci na novém místě, měli jsme strach, zda lidé přijedou. I přes nepřízeň počasí a nucenou změnu termínu byla akce úspěšná a zúčastnilo se jí okolo tisícovky občanů. V letošním roce jsme se vrátili, a to zejména vzhledem k vstřícnosti obce Svojšice, na původní tradiční termín, první sobotu v září. Proto věřím, že v kombinaci s očekávaným dobrým počasím bude návštěvnost výrazně vyšší.

Trochu jsme se obávali, jak zvládneme parkování autobusů v okolí areálu, ale díky zkušenosti pořadatelů proběhlo vše hladce a bez komplikací.

Těšíte se vy sám na setkání? Co z programu si užijete nejvíce?

Osobně nemám moc času se věnovat programu, protože řeším provozní a technické záležitosti během akce, která je dost hektická. Těším se však na páteční přípravu akce, kde po převzetí a přípravě areálu posedíme s ostatními v klidném a příjemném večeru. Z druhého dne se těším hlavně na to množství lidí, s kterými se mohu setkat v průběhu akce a prohodit s nimi pár slov. Velmi zajímavé pro mne budou i debaty v diskusním stanu, kterých se, pokud mně to čas umožní, rád zúčastním.

Jak podle vás reagují místní obyvatelé na takovouto akci komunistů?

Reakce místních jsou z mé osobní zkušenosti pozitivní. Před akcí vždy vylepujeme v obci samotné i v mnoha okolních obcích plakáty. Při diskusi s některými občany Svojšic jsem zažil spíše překvapení a následně i zájem o naši akci z jejich strany. Vzpomínají i na starší akce před rokem 1989, kde se Svojšického slunovratu účastnilo tisíce návštěvníků v jednom dni. Našeho setkání se občané Svojšic v minulém roce účastnili a někteří ji využili i ke stánkovému prodeji svých vlastnoručně vytvořených výrobků.

Další názornou ukázkou je perfektní spolupráce s obcí Svojšice zastoupenou místostarostou panem Lachmanem. Ochota, profesionální a osobní přístup z jejich strany zanechává více než pozitivní dojem.

Co byste takzvaně vypíchnul v programu, respektive na co se mají podle vás účastníci těšit?

Z programu bych upozornil na představení kandidátů KSČM pro podzimní volby z Pardubického a Královéhradeckého kraje a možnost diskuse s nimi. A jaká by to byla akce, kdyby nehrála do kroku parádní dechová hudba. Účastníky bude vítat populární Pernštejnka z Pardubic s kapelníkem Josefem Černým. Diváky určitě zaujme svým šarmem hudební duo Karel Gott revival Morava se zpěvákem Josefem Boudou. Světové a československé hity nabídne se svými půvabnými zpěvačkami kapela Express. Je připraveno mnoho stánků s občerstvením, krajovými i místními specialitami. Na své si přijdou i ti nejmenší, kteří budou mít na vyhrazeném místě připraven program s hrami a soutěžemi. Nabídka je tedy přitažlivá a máte se na co těšit.

Co byste popřál účastníkům této celorepublikové akce ve Svojšicích?

Rád bych jim popřál krásné počasí, skvělou zábavu a hlavně možnost setkat se a v klidu podebatovat se zástupci KSČM nejen z Pardubického a Královéhradeckého kraje, ale i z ostatních koutů republiky. Vážíme si každého návštěvníka a pevně věřím, že všichni budou ze setkání odjíždět s dobrým pocitem a hezkou vzpomínkou.

Roman BLAŠKO