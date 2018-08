Ilustrační FOTO - Haló noviny

JAR odmítla Trumpovo tendenční vměšování

Jihoafrická vláda i prezident odmítli prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ve středu na Twitteru místo řešení vlastních problémů a problémů ve své zemi informoval o údajném vyvlastňování půdy a zabíjení farmářů v této africké zemi.

»Požádal jsem ministra zahraničí Pompea, aby se detailně podíval na zabavování a vyvlastňování půdy a farem v Jihoafrické republice a na rozsáhlé zabíjení farmářů. Jihoafrická vláda nyní zabavuje půdu bílým farmářům,« napsal Trump další ze svých téměř každodenních falešných zpráv na Twitteru. Jeho tweet následoval poté, co televize Fox News zveřejnila reportáž právě o vyvlastňování půdy v JAR, ve které se hovoří o zabavování pozemků bez jakéhokoli odškodného pouze kvůli barvě pleti.

Mluvčí jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy uvedla, že Trump je o plánovaných reformách v zemi špatně informován. »Budeme celou záležitost řešit prostřednictvím diplomatických kanálů,« dodala. »Jihoafrická republika naprosto odmítá tento zúžený pohled, který má za cíl jen rozdělit náš národ a připomíná nám naši koloniální minulost,« reagovala na Twitteru jihoafrická vláda.

Jihoafrické ministerstvo zahraničí oznámilo, že bude žádat americkou ambasádu v Pretorii o vysvětlení Trumpových slov. Ministryně komunikací nicméně vyjádřila přesvědčení, že tweet nenaruší vztahy mezi JAR a USA. Americká diplomacie zatím na vývoj situace nereagovala.

Trump svůj tweet zveřejnil jen pár dní poté, co bylo oznámeno, že jeho žena Melania zamíří v říjnu do Afriky na svou vůbec první samostatnou zahraniční cestu. Jihoafrické úřady se obrátily s protestem na ambasádu USA v Pretorii již letos v lednu. Tehdy reagovaly na Trumpovo skandální prohlášení na téma migrace, kdy americký prezident uvedl, že nechce, aby do USA přicházeli imigranti »z prdelí světa«. V angličtině použil výraz »shithole country« a jeho arogantní poznámka podle médií směřovala na adresu lidí z Haiti a afrických zemí.

Rasové napětí v JAR je stále vysoké, i téměř 25 let od zvolení prvního černošského prezidenta Nelsona Mandely. Na vině je také nerovnoměrné rozdělení zemědělské půdy, jejíž většinu vlastní právě menšinoví běloši, kdysi reprezentanti rasistického režimu apartheidu v zemi. Není náhodou, že právě jich se Trump zastává. Sám je autorem řady rasistických poznámek z doby před i poté, co se stal prezidentem.

S plánem na přerozdělení půdy bez odškodnění přišla radikálně levicová strana Bojovníci za ekonomickou svobodu (EFF), která chce kvůli tomu změnit ústavu. Krok v únoru podpořila většina poslanců, zda se o něm ale bude hlasovat, není jasné, uvedla britská BBC. Pro změnu ústavy je podle ČTK potřeba dvoutřetinová většina v parlamentu.

(rj)