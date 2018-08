Ilustrační FOTO - Haló noviny

Dunaj-Odra-Labe: Má to smysl!

V Českých Budějovicích začal tradiční zemědělský veletrh Země živitelka. Zahájil ho prezident republiky Miloš Zeman, který při té příležitosti znovu otevřel téma výstavby kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Prezident Zeman uvedl, že kanál by mohl pomoci i s aktuálním problémem sucha. Tento koridor by podle něj mohl přinést vodu na jižní Moravu. »Doufám, že bude mít Mirek Toman stejný názor,« řekl prezident na adresu současného ministra zemědělství.

Stínový ministr průmyslu Pavel Hojda (KSČM) s prezidentem souhlasí. On i KSČM výstavbu kanálu dlouhodobě podporují. »Projekt má určitě smysl. Zkrátil by cestu pro říční lodě ze severu Evropy na jih, z Baltu do Černého moře. Koridor by byl zajímavý i pro vnitrostátní dopravu. Ulevil by železnici, hodně nákladu by šlo převézt po vodě,« řekl Haló novinám Hojda.

Stínový ministr si je nicméně vědom mimořádné nákladnosti takového projektu. »Je otázkou, zda by se nemohla přidat Evropská unie. Podle mého soudu by ten projekt pro ni měl být zajímavý. Hlavně Němci a Poláci by tuto cestu mohli využívat,« je přesvědčen Hojda s tím, že výstavba pouze z národních zdrojů by byla v tuto chvíli pro republiku se stále ještě deficitním rozpočtem asi příliš velké sousto.

Projekt torpédují německé dráhy

KSČM podporuje projekt dlouhodobě. K jeho velkým příznivcům patříval například europoslanec Miloslav Ransdorf. Ve věci dělal i rešerše. »Řada zemí střední Evropy by projekt podpořila, ale Německo a Rakousko ne. Zajímal jsem se proč. Zjistil jsem, že zemské sněmy v Sasku a v Braniborsku přijaly usnesení o takzvaných labských stupních. Zelení všech odstínů a frakcí tam prosadili, že se dno Labe nebude bagrovat a prohlubovat, v důsledku čehož jím i nadále nebudou moci proplouvat lodě s hlubokým ponorem. Částečně to udělali proto, aby podpořili německé říční přepravce, jimž tvrdě šlapou na paty nizozemské lodě s hlubším ponorem. Hlavní důvod je ale ten, že Zelené v Německu sponzoruje Deutsche Bundesbahn, tedy německé železnice – a železnice přece nebude ohrožovat své přepravní výkony a zisky tím, že si do rajónu pustí dopravní konkurenci,« vysvětlil před časem Ransdorf.

Sucho hlavním tématem

O suchu se ale na Zemi živitelce hovořilo i v jiných souvislostech. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) přislíbil pomoc zemědělcům postiženým letošním suchem, konkrétní opatření však neuvedl. Toman též ocenil práci českých zemědělců, kteří podle něj sklízeli úrodu v extrémním počasí. »Věřím, že i potravináři zvládnou zpracovat úrodu, na kterou se jejich kolegové nadřeli,« řekl ministr. Prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek doplnil, že i přes sucho není úroda obilovin katastrofální.

Na zahájení Země živitelky letos přijel i bývalý prezident Václav Klaus. I on ocenil robustnost českého zemědělského sektoru a úrodu označil jen za mírně horší než jindy.

Na šestidenní Zemi živitelce se letos představí 550 vystavovatelů z více než 20 zemí, organizátoři očekávají, že zemědělskou a potravinářskou výstavu navštíví jako v minulých letech přes 100 tisíc lidí.

Země živitelka letos připomene historii českého zemědělství. Národní zemědělské muzeum vystaví přes 100 let staré motorové pluhy Praga K a Excelsior P, historické traktory a žentoury. Zájemci se ale budou moci podívat i na nové technologie, jako jsou čidla pro kontrolu půdy, samořiditelné traktory s vestavěnou GPS, drony s kamerou nebo automatický systém dojení.

Mezi zajímavosti patří mlátička CR10.90 zapsaná v Guinnessově knize rekordů, za osm hodin sklidila téměř 800 tun pšenice. Lidé uvidí i nový stroj Holmer na sklízení cukrové řepy, který váží 32 tun a dokáže za hodinu vyorat řepu z 36 tisíc metrů čtverečních.

Poprvé bude na Zemi živitelce pavilon nejlepších českých vín či prezentace anguského skotu. V areálu bude přes 100 venkovních kotců pro hospodářská zvířata. V amfiteátru si lidé prohlédnou práškovací letadlo Čmelák. Do programu patří i ukázky dojení koz či stříhání ovcí. Základní vstupné je stejné jako loni, 140 korun.

