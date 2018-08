Ilustrační FOTO - Haló noviny

Ústecký kraj je ochoten převzít řidiče

Ústecký kraj chce převzít od soukromého dopravce řidiče a zajistit na Ústecku a Děčínsku od září autobusovou linkovou dopravu prostřednictvím vlastního dopravního podniku.

Cílem je zabránit možnému kolapsu v dopravě na začátku školního roku, autobusy si kraj pronajme, informoval náměstek hejtmana Jaroslav Komínek (KSČM). Soukromá společnost před začátkem léta oznámila, že nemá peníze na platy řidičů.

Autobusovou linkovou dopravu zajišťují na území kraje čtyři dopravci, jeden z nich oznámil, že není schopen linky z finančních důvodů dál provozovat. »V zájmu toho, aby se děti dostaly do školy, lidé k doktorovi, do zaměstnání, jsme přistoupili k tomuto krizovému řešení,« řekl Komínek.

Pokud společnost TD Bus, dříve Busline, bude souhlasit s přechodem řidičů pod Dopravní společnost Ústeckého kraje, pro cestující se od září takřka nic nezmění. »Autobusy máme zajištěné, problémem jsou řidiči. Pokud se s firmou dohodneme, přejdou plynule šoféři k nám i s platnými pracovními smlouvami,« uvedl Komínek.

V dalších oblastech by měla firma TD Bus provozovat linkovou přepravu do poloviny příštího roku. Poté by i je převzal krajský dopravce. Ústecký kraj nyní pokračuje v soutěžích na nákup či pronájem autobusů na další léta.

Náklady na krizové řešení provozu autobusové dopravy bude kraj řešit rozpočtovým opatřením. »Netušili jsme, že budeme mít najednou dalších několik desítek zaměstnanců a autobusy,« uvedl Komínek. Autobusů na zajištění dopravy na Ústecku a Děčínsku je potřeba 45, řidičů zhruba 70 až 80.

Potíže v autobusové dopravě v Ústeckém kraji trvají od vyhlášení vládního nařízení zvýšit platy řidičům. Samospráva poté jako první v republice zřídila krajského dopravce, který má postupně převzít od soukromníků provoz autobusů v celém kraji. Pouze jedna ze tří firem oznámila, že dostojí závazkům plynoucím z dlouhodobé smlouvy.

(cik)