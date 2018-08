Ilustrační FOTO - Pixabay

Raab připouští »výzvy«

Pokrok v nedořešených otázkách britského odchodu z Evropské unie je patrný při každém dalším jednání, tvrdil britský ministr pro brexit Dominic Raab, podle jehož názoru je dobrá dohoda s EU stále na dosah.

Raab ovšem zároveň představil prvních 25 dokumentů, které mají Británii připravit na možnost, že země opustí Unii, aniž by se s Bruselem na podmínkách tohoto odchodu dohodla. Zodpovědná vláda musí být připravena na všechny varianty, vysvětlil tento krok ministr. »Naším cílem je zajistit pokračující hladké fungování obchodu, dopravy, infrastruktury, výzkumu, humanitárních programů a finančních toků,« řekl na tiskové konferenci Raab s tím, že v případě selhání vyjednávání by to mohlo znamenat některá jednostranná opatření. Po odchodu z EU se podle něj Británii v dlouhodobém horizontu bude dařit lépe. Připustil ale, že z krátkodobého hlediska mohou nastat »výzvy«.

Podle ministra by odchod z Unie bez dohody s Bruselem neznamenal pro jednotlivé obyvatele Británie velké změny, připravit se prý musí firmy. Vláda plánuje do konce září zveřejnit kolem 80 dokumentů s vodítky pro nejrůznější subjekty. EU podle webu BBC už takových dokumentů vytvořila 68.

Hlavní unijní vyjednávač Michel Barnier po úterním setkání s Raabem podle ČTK uvedl, že v otázce budoucích ekonomických vztahů EU s Británii k posunu nedošlo. Do 29. března 2019, kdy má Británie z EU vystoupit, zbývá už jen něco přes sedm měsíců. Podle úterní zprávy agentury Reuters již řada unijních diplomatů nevěří, že dohoda s Británií bude hotová do říjnového summitu EU, který byl považován za neoficiální termín jejího schválení. Raab řekl, že na další setkání s Barnierem se do Bruselu vydá příští týden.

(rom)