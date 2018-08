Sigma těsně podlehla Seville, nezaslouženě!

Fotbalisté Sigmy Olomouc byli blízko velmi cennému výsledku, v úvodním duelu 4. předkola Evropské ligy ale nakonec prohráli doma 0:1 se Sevillou. Šestému nejlepšímu týmu Evropy podle koeficientu UEFA a nejúspěšnějšímu týmu v historii soutěže byli Hanáci více než vyrovnaným soupeřem, ale šest minut před koncem nepokryli brejk hostů a Pablo Sarabia rozhodl o výhře Španělů.

Dlouho přitom byla výhře blíže Olomouc, která měla několik nadějných šancí, a zejména Jakubu Plškovi chyběl jen kousek, aby dostal míč do branky. Český brankář Sevilly Tomáš Vaclík ale uhájil čisté konto. I tak ale má Sigma o co bojovat v odvetě, která se ve Španělsku hraje za týden.

Sevilla nechala odpočívat některé opory, jelikož trenér Marín chtěl využít namotivovanosti hráčů, kteří dostali šanci. Jenže motivace byla na straně Olomouce. Hanáci na španělského giganta vletěli bez bázně a nepřipomínali tým, který na stejném stadionu o tři dny dříve prohrál 1:4 s Ostravou.

Nepotvrzovalo se očekávání, že Sigma bude pod tlakem Sevilly, naopak domácí byli výrazně nebezpečnější. Nejprve po Nešporově střílené přihrávce těsně nedosáhl na míč před odkrytou brankou Plšek. Chvíli na to už už mohl běžet Nešpor na bránu, ale obrana Sevilly na poslední chvíli hrozbu zažehnala. A po signálu z přímého kopu napálil Houska jen spoluhráče.

Štěrbovi pak po závaru před brankou chyběl jen kousek, aby mohl ohrozit branku, a rychlý brejk Sigmy, kdy Zahradníček hledal nabíhajícího Faltu, zastavil vyběhnutím Vaclík.

Hosté poprvé ohrozili branku Sigmy až ve 26. minutě, ale Sarabia střílel jen na připraveného gólmana Buchtu. Nadále ale byli vidět spíše Hanáci. Plšek po rozehrávce rohu po zemi napálil boční síť, Houska po hezkém uvolnění ve vápně těsně přestřelil a Zahradníček dostal pas do šance na dlouhou nohu.

Sevilla pochopila, že Olomouc se nedá snadno a od 36. minuty přidala. Ale Nolitovu střelu domácí zablokovali a Sarabiovu střelu boxoval Buchta. Na přestávku tak šli hosté hodně rozladěni a španělský reprezentant Nolito vzteky kopal do trávníku.

Obraz hry se ale nezměnil ani po změně stran a Vaclík měl několikrát práci, zejména při střele Falty. Fanoušci vycítili, že gól Olomouce visí ve vzduchu a bouřlivým skandováním si o něj říkali. Už v 58. minutě se na vyprodaném stadionu spustila mexická vlna.

V 69. minutě měl na noze gól Plšek, ale ve skluzu na střílenou přihrávku těsně nedosáhl. Hosté zareagovali nasazením hvězd Navase a Silvy a přeci jen se dostali do šancí. Ovšem hezkou ránu čerstvé posily Gonalonse vytáhl Buchta. Zkušený gólman lapil i nedůraznou hlavičku Muriela a kolumbijského útočníka donutil zahodit tváří v tvář i největší šanci Sevilly.

Šest minut před koncem už to ale hostům vyšlo. Po rychlém brejku si naběhl za obranu Sarabia a chytrým technickým zakončením nedal Buchtovi šanci. I tak ale Sigmu vyprovázel ze hřiště skandovaný potlesk.

Václav Jílek (trenér Olomouce): »Obrovský respekt vůči výkonu hráčů i diváků. Obrovsky to na mě zapůsobilo. Ale fotbal se hraje na góly, a tam jsme byli druzí. Pro nás je to strašně kruté, ale také zasloužené pro Sevillu, protože v řešení finální fáze byla lepší. Kluci to ale zvládli fantasticky, dokonale plnili taktiku a vydrželi to celých 90 minut. Z pohledu kondičního to byl asi maximální výkon. Je velká škoda, že jsme z toho alespoň tu remízu nevydolovali. Pak by byl soupeř do odvety nervóznější. Gólovou situaci jsme měli řešit jinak, měli jsme dobré postavení a Honza Štěrba se měl svést s nabíhajícím hráčem. Ale je to škola pro všechny. Nebyla to vůbec jednoduchá situace, ale ten hráč to vyřešil dokonale. Před zápasem jsem si říkali, že máme šanci na postup jedno procento, teď to možná o jedno procento vzrostlo. Den před zápasem jsem říkal, že prohra o gól by byla dobrá, ale když ten gól dostaneme v závěru, tak to hodně bolí. Hodně lidí nám nedávalo žádnou šanci, lidi řeknou, že Sevila hrála s náhradníky a na 70 procent, ale tak to není. Bylo to o tom, že my dokázali velmi dobře pracovat a byli jsme nepříjemní.«

Jakub Plšek (hráč Olomouce): »Kdyby mi někdo před zápasem řekl, že si proti takovému soupeři vytvoříme tolik šancí, tak bych mu nevěřil. Z toho prostě musíme dát aspoň jeden gól. Na konci nás to také pěkně doběhlo. Oproti Baníku je to ohromné zlepšení, ale bohužel výsledek je 0:1. Trápíme se od začátku sezóny v koncovce, to musíme zlepšit. Ověřili jsme si ale, že když k tomu přistoupíme zodpovědně, tak můžeme hrát s každým. Škoda, že jsme diváky nepotěšili gólem, protože to byla skvělá kulisa. Když začal celý stadion řvát, měl jsem na zádech husí kůži.«

Martin Nešpor (útočník Olomouce): »Nemáme se za co stydět, ale bolí to. Šancí bylo opravdu hodně. Pro všechny to byl zážitek, ale bolí mě to opravdu hodně, protože nám to tam mohlo padnout. Ukázali jsme si, že i proti takovému týmu se dá hrát. Fanoušci byli super, vtáhli jsme je do utkání a je hezké, že to byli schopni i přes prohru ohodnotit potleskem. Prohráli jsme, ale ve fotbale se může stát cokoli. Musí člověk věřit. Gól jim jde dát, ještě to tam nějak dotlačit. Ale odveta je až za týden, teď budeme myslet jen na Jablonec.«

Tomáš Vaclík (brankář Sevilly): »Byl to pro nás velmi těžký zápas. Sigma hrála velice dobře, vytvořila si spoustu náznaků šancí a odehrála to skvěle. Pro nás je to velmi cenné vítězství. Teď se musíme připravit na odvetu a věřím, že doma odehrajeme lepší utkání než tady. Přivítání od lidí bylo skvělé, když jsme vyběhl na rozcvičku. Užil jsem si to moc. Měl jsme z toho zvláštní pocity, poprvé jsme hrál proti českému týmu a bylo to specifické. Dvakrát tam procházela přihrávka malým vápnem. V první půli na to nedosáhli a ve druhé naštěstí netrefili ve skluzu bránu. Kdyby ten míč byl pomalejší, tak bychom s tím nic neudělali. Tam jsme měli štěstí. Sigma si nezasloužila prohrát. Před dvěma roky Sigma se skoro totožným kádrem hrála druhou ligu a teď proti nám odehrála takový zápas. To zaslouží uznání, jakým progresem prošli.«

Pablo Machín (trenér Sevilly): »Bylo těžké se fyzicky vyrovnat Olomouci, která už má za sebou pět ligových kol, zatímco my jen jedno. S tím jsem počítal. Věděli jsme, jak na ně, ale soupeř hrál opravdu dobře. Nakonec ale rozhodla kvalita našich hráčů.«

Sigma Olomouc - FC Sevilla 0:1 (0:0)

Branka: 84. Sarabia. Rozhodčí: Madden - Connor, Potter (všichni Skot.). ŽK: Sladký - Arana, Banega, Sarabia, Muriel. Diváci: 11 709.

Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček (87. Hála), Plšek (85. Dvořák), Houska, Falta - Nešpor (78. Texl). Trenér: Jílek.

Sevilla: Vaclík - Berrocal, Amadou (71. Gomez), Gnagnon - Vidal (70. Navas), Banega, Gonalons, Arana - Sarabia, Muriel, Nolito (66. Silva). Trenér: Machín.

(red)